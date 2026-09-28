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Kütahya'da Mevlana geleneği sürdü: 819'uncu yılda pilav, ayran ve dualar

Kütahya Mevlana Araştırma Derneği, Hazreti Mevlana'nın 819'uncu doğum yıl dönümünde Ulu Camii önünde vatandaşlara pilav ve ayran ikram ederek dua programı düzenledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:18

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da Mevlana geleneği sürdü: 819'uncu yılda pilav, ayran ve dualar

etkinlik ve ikram:

Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen anma programı, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin doğumunun 819'uncu yılı dolayısıyla Tarihi Ulu Camii önünde gerçekleştirildi. Etkinlikte önce Mevlana ve torunları ile Mevlevi büyüklerinin ruhuna dualar edildi, ardından hazırlanan pilav ve ayranlar plastik kaplarda vatandaşlara ikram edildi.

Programa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Tekin Uğurel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar dua ve ikram boyunca yoğun ilgi gösterdi; dernek yetkilileri geleneği yaşatmanın önemine dikkat çekti.

dernekten gelen vefa ve sürdürülen gelenek:

Dernek Başkanı Tekin Uğurel, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi’nin doğum gününde burada acizane ikramımız oluyor. Bu sene de aynısını tekrarladık. Hemşerilerimiz ve misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Onlara ikram etmeye çalıştık. Lokma ikram ettik, dua ettik, andık ve Hazreti Mevlana’nın ve diğer evliyaların himmetlerini niyaz ettik" ifadelerini kullandı.

Uğurel, Kütahya'nın Mevlevilik açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak kentte Mevlana'nın torunlarından Ergun Çelebi ile uzun yıllar irşad görevini sürdüren Mevlevi büyüklerinin bulunmasına dikkati çekti ve "Bu hizmeti devam ettirenlere, bugüne getirenlere ve bizlere ulaştıranlara dua ediyoruz. Acizane onların yolundan gitmeye çalışıyoruz" dedi. Amaçlarının mirası aktarmak ve geleneği yaşatmak olduğunu ekledi.

Mevlana'nın mesajı ve eğitimdeki yeri:

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise anmanın sadece tarihi bir hatırlama olmadığını belirterek Mevlana'nın sevgi, merhamet ve tevazu öğretilerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Kızıltoprak, "Mevlana’yı anmak, yalnızca bir tarihi hatırlamak değildir. O, ‘Gel, gel, ne olursan ol yine gel’ diyerek kapısını herkese açık tutan; ‘Hamdım, piştim, yandım’ sözüyle insanın olgunlaşma yolculuğunu anlatan bir gönül sultanıdır" sözleriyle Mevlana'nın kapsayıcı mesajını özetledi.

Kızıltoprak, Mevlana'nın eserleri ve düşüncelerinin geniş bir coğrafyaya ulaştığını, Kütahya'nın Konya ve Afyon'dan sonra Mevleviliğin üçüncü önemli durağı olduğuna işaret ederek Kütahya Mevlevihanesi, Ergun Çelebi ve Dönenler semtinin kentin manevi haritasında özel bir yer tuttuğunu dile getirdi. Ayrıca Mesnevi'nin nefsin terbiyesi ve Hakk’a yönelişte rehber olduğunu belirterek üniversitelerin öğrencileri yalnızca meslek sahibi bireyler değil, merhametli ve ölçülü kişiler olarak yetiştirmesi gerektiğini savundu.

Program, Hazreti Mevlana ve Mevlevi büyüklerinin ruhuna edilen duaların ardından yapılan ikramla sona erdi ve katılımcılar geleneksel anma ritüelini paylaşarak etkinliği tamamladı.

HAZRETİ MEVLÂNÂ, DOĞUMUNUN 819&#039;UNCU YIL DÖNÜMDE KÜTAHYA&#039;DA ANILDI

HAZRETİ MEVLÂNÂ, DOĞUMUNUN 819'UNCU YIL DÖNÜMDE KÜTAHYA'DA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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