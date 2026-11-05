Dolar 50,0695 +0,09%
Euro 56,2009 -0,09%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.596,68 +0,61%
EUR/USD 1,1223 -0,10%
Brent Petrol 99,25 +4,89%
--°

Kütahya'da öğün sonrası rahatsızlık: 70 sağlık çalışanı acile başvurdu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, tüketilen tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı; 60 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kütahya'da öğün sonrası rahatsızlık: 70 sağlık çalışanı acile başvurdu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesi:

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, iddiaya göre tüketilen tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanarak acil servise başvurdu. Olayın ardından acil serviste ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

Acil müdahale ve tedavi süreci:

Yapılan müdahaleler sonucunda 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tedavileri devam eden personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İddia ve resmi bilgilendirme:

Olayda rahatsızlanmaya neden olduğu ileri sürülen öğünün tavuk yemeği olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili kaynak metinde kurumdan yapılmış bir resmi açıklama yer almadı.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE 70 PERSONEL, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURDU. 60...

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE 70 PERSONEL, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURDU. 60 PERSONELİN TABURCU EDİLDİĞİ, 10 PERSONELİN İSE TEDAVİSİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Boyçelik tesisinde kompresör odası patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı
images

Ereğli'de iş dönüşü kaza: araç uçuruma yuvarlandı, bir işçi yaşamını yitirdi
images

İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü saldırı: saldırganın yaşamı ve soruşturmanın ayrınt...
images

Hastaneden çıkarılırken tepki toplayan zanlı Afyonkarahisar'a götürülüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boyçelik tesisinde kompresör odası patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Ereğli'de iş dönüşü kaza: araç uçuruma yuvarlandı, bir işçi yaşamını yitirdi

İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü saldırı: saldırganın yaşamı ve soruşturmanın ayrıntıları

Kriz gölgesinde ziyaret: AP başkanı Metsola Tusk ve Nawrocki ile görüştü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam