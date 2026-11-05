Kütahya'da öğün sonrası rahatsızlık: 70 sağlık çalışanı acile başvurdu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesi:

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, iddiaya göre tüketilen tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanarak acil servise başvurdu. Olayın ardından acil serviste ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

Acil müdahale ve tedavi süreci:

Yapılan müdahaleler sonucunda 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tedavileri devam eden personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İddia ve resmi bilgilendirme:

Olayda rahatsızlanmaya neden olduğu ileri sürülen öğünün tavuk yemeği olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili kaynak metinde kurumdan yapılmış bir resmi açıklama yer almadı.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE 70 PERSONEL, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURDU. 60 PERSONELİN TABURCU EDİLDİĞİ, 10 PERSONELİN İSE TEDAVİSİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.