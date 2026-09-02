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Kütahya’nın 2027-2031 il risk azaltma planı çalıştayı başladı

AFAD Kütahya İl Müdürlüğü'nün 2027-2031 İl Risk Azaltma Planı çalıştayı başladı; üç gün boyunca deprem, yangın ve endüstriyel riskler tartışılacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya’nın 2027-2031 il risk azaltma planı çalıştayı başladı

Kütahya’nın 2027-2031 il risk azaltma planı çalıştayı başladı

AFAD Kütahya İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2027-2031 Kütahya İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı, TAMP Salonu’nda yapılan açılışla başladı. İl müdürlüğü yetkilileri, çalıştayın kent için öncelikli riskleri tespit edip azaltmaya yönelik bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

açılış ve sunumlar:

Açılış konuşmasını yapan AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, çalıştayın ülke ve Kütahya için hayırlı olmasını dileyerek, çalışma sürecine katkı verecek paydaş kurum temsilcilerine teşekkür etti. İlk oturumda Doç. Dr. Muzaffer Özburan "Kütahya ilinin depremselliği" üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Doç. Dr. Cüneyt Yavuz tarafından "Risk Yönetimi" başlıklı sunum yapılarak, yerel dinamiklerin risk planlamasındaki önemi vurgulandı.

gündem ve hedefler:

Çalıştay, üç gün sürecek programında ilk gün deprem konusuna odaklanırken, sonraki oturumlarda yangın, kütle hareketleri, meteoroloji ve iklim değişikliği ile endüstriyel ve maden kazaları başlıkları detaylı şekilde ele alınacak. Katılımcılar, saha verileri ve mevcut kapasite analizleri ışığında önleyici tedbirler, acil müdahale planları ve koordinasyon mekanizmalarını tartışacak.

AFAD Kütahya İl Müdürlüğü, çalıştaya katılan ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, hazırlık çalışmaları ve katılımcı görüşleriyle oluşturulacak IRAP'ın Kütahya’nın afet risklerinin azaltılmasına somut katkılar sağlamasını temenni etti.

KÜTAHYA’NIN 2027-2031 İL RİSK AZALTMA PLANI ÇALIŞTAYI BAŞLADI

KÜTAHYA’NIN 2027-2031 İL RİSK AZALTMA PLANI ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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