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Kuytulcuların idari binasında boş kasalar ve yok edilen hard diskler

Adana'daki 'Kuytulcular' operasyonunda, örgüt üyelerinin operasyondan haberdar olunca bilgisayar kasalarını söküp hard diskleri yok ettiği belirlendi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuytulcuların idari binasında boş kasalar ve yok edilen hard diskler

Kuytulcuların idari binasında boş kasalar ve yok edilen hard diskler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapıya yönelik operasyonda idari binada yapılan aramalarda dikkat çekici bulgulara rastlandı. Aramalar, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki örgütün idari binasında ilk gün gerçekleştirildi.

Operasyon anında kasaları söküp hard diskleri yok ettiler:

Görüntülerde, örgüt üyelerinin operasyonun olacağı bilgisini aldıktan sonra bazı bilgisayar kasalarını söküp hard diskleri adreslerden kaçırdıkları ya da yok ettikleri tespit edildi. Yetkililer, sökülen parçaların ve yok edilen disklerin, soruşturma açısından önemli veri ve dokümanlar barındırma ihtimali bulunduğunu belirtiyor.

Görüntülerde öne çıkan detaylar:

Yayınlanan görüntülerde birden fazla odaya girildiği, bazı odalara ise şifreli kapı sistemiyle erişildiği görüldü. Ekipler tarafından girilen odalardaki bilgisayarların neredeyse hepsinin ekran, klavye ve diğer çevre birimleriyle hazır olduğu, ancak birçok kasanın içinin tamamen boş olduğu dikkat çekti.

Arama sırasında kaydedilen görüntüler, kasaların içlerinin boşaltılmasının planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret ederken, ekipler bu donanımların götürülme veya imha edilme biçimini ve olası örgütsel içerikleri tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların analizinin devam ettiği, sökülen parçalar ve bulunduğu değerlendirilen dokümanların incelenmesinin soruşturmanın seyri açısından belirleyici olacağı bildirildi.

KAMUOYUNDA ‘KUYTULCULAR’ OLARAK BİLİNEN YAPILANMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ÖRGÜT...

KAMUOYUNDA ‘KUYTULCULAR’ OLARAK BİLİNEN YAPILANMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ÖRGÜT ÜYELERİNİN, OPERASYON OLACAĞINI ANLAYINCA İDARİ BİNALARINDAKİ BİRÇOK BİLGİSAYAR KASASININ HARD DİSKİNİ SÖKÜP YOK ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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