Kuyucak'ta su altyapısı güçlendiriliyor: eski hatlar yenilenip yeni depo kuruluyor

MUSKİ, Menteşe Kuyucak Mahallesi Obruk Alanı Mevkii'nde bin 500 metrelik içme suyu hattını büyüterek yeniliyor ve bölgeye 150 metreküplük depo inşa ediyor.