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Kuyumcunun şüphesi 81 yaşındaki adama milyonluk dolandırıcılık girişimini bozdu

Yalova'da kuyumcu Sinan İnci, kendisine 'savcı' diyen dolandırıcılardan 81 yaşındaki N.B.'nin 1,5-2 milyon liralık altınlarını polise bildirip kurtardı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuyumcunun şüphesi 81 yaşındaki adama milyonluk dolandırıcılık girişimini bozdu

Olayın özeti

Yalova Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşanan olayda, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 81 yaşındaki N.B.'yi hedef aldı. Kuyumcu Sinan İnci'nin şüphesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak emniyete haber verildi ve N.B.'nin dolandırıcılara teslim etmesi planlanan yaklaşık 1,5-2 milyon lira değerindeki altınları kurtarıldı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre öğle saatlerinde iş yerine bir genç ve N.B. geldi. N.B., gençle birlikte Kuyumcular Çarşısı'nın yerini sordu ve kendisini beklediklerini söyleyerek altın vereceğini belirtti. Kuyumcu Sinan İnci, durumdan şüphelenip N.B.'ye kendisini arayanların kim olduğunu sordu; N.B. arayanların savcı olduğunu ifade etti. İnci durumu polisle paylaşmak için 112'yi aradı. Gelen ihbarda, N.B.'nin üzerinde yaklaşık 1,5-2 milyon lira değerinde altın bulunduğu bildirildi.

Kuyumcu İnci yaşananları aktardı: 'Öğleden sonra bir genç ve amca içeri girdi. Amca gence Kuyumcular Çarşısı’nı sormuş. Genç de ‘Hemen kuyumcuya soralım’ demiş. Sorduktan sonra yanıma geldiler. Kuyumcular Çarşısı’nın nerede olduğunu sorduklarında, ‘Kuyumcular Çarşısı yok. Ne için soruyorsunuz’ dedim. Kendisini beklediklerini söyledi. ‘Seni niye bekliyorlar’ diye sordum. Orada bir şeyler vereceğini söyledi. ‘Ne vereceksin’ dedim, söylemedi. ‘Seni arayanlar savcı, emniyet mensubu tarzı kişiler mi’ diye sordum. ‘Evet, savcı arıyor’ dedi. Ben de hemen polisi arayacağımı söyledim. ‘Senden altın mı istediler’ diye sordum. ‘Evet, altın istediler’ dedi. 112’yi aradık. Yalova Emniyet Teşkilatı hemen intikal etti ve olaya müdahale etti. Yaklaşık 1,5-2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk.'

Kuyumcunun uyarısı ve emniyet müdahalesi:

Olay sırasında dolandırıcının N.B.'yi tekrar aradığı ve 'Kuyumcular Çarşısı'nda beklediklerini, hemen gelmesini istediklerini söylediği belirtildi. İnci, 'Tahminim altınları bozdurup hesaba atmasını isteyeceklerdi. Kesinlikle ve kesinlikle altınlarını, paralarını vermemelerini, en yakınlarıyla veya emniyet mensuplarıyla irtibatta olmalarını tavsiye ediyoruz' diye uyardı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu. Kuyumcunun duyarlı ve hızlı davranışı, hedef alınan yaşlı vatandaşın maddi kaybını önledi; emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE N.B.’NİN ALTINLARINI DOLANDIRICILARA TESLİM ETMESİ...

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE N.B.’NİN ALTINLARINI DOLANDIRICILARA TESLİM ETMESİ ENGELLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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