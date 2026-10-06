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Kuzey Atlı Cirit takımı namağlup ilerleyerek finale yükseldi

Kuzey Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak ve Kahramankazan etaplarını namağlup tamamlayarak kasımda İstanbul Halkalı'daki Türkiye finaline yükseldi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kuzey Atlı Cirit takımı namağlup ilerleyerek finale yükseldi

Kuzey Atlı Cirit takımı namağlup ilerleyerek finale yükseldi

Ata sporu ciritte Sivas'ı temsil eden Kuzey Atlı Cirit Spor Kulübü, 2026 sezonunda dikkat çekici bir başarıya imza atarak Türkiye finallerine çıkmayı başardı. Kulüp, Türkiye çapında düzenlenen şampiyonada oynadığı müsabakaları yenilgisiz tamamlayarak adını finale yazdırdı.

ön eleme ve yarı final süreçleri:

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve 142 takım'ın katıldığı turnuvada Kuzey Atlı Cirit, son iki yılın Sivas şampiyonu olarak sezona güçlü başladı. Eylül ayında Uşak'ta gerçekleştirilen ön eleme mücadelelerinde grubunu lider tamamlayan takım, ardından 2-4 Ekim tarihlerinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Yarı Final A Grubu maçlarında da performansını sürdürdü. Sivas ekibi, bu etapta karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şekilde finale yükseldi.

final hedefi ve destek çağrısı:

Türkiye şampiyonası final müsabakalarının kasım ayında İstanbul Halkalı Ata Sporları Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Kuzey Atlı Cirit Spor Kulübü, finalde de başarılı bir performans sergileyip şampiyonluk kupasını Sivas'a getirmeyi hedefliyor. Kulübün Onursal Başkanı ve Kuzey Makine Kurucusu Mahmut Elibol, elde edilen başarının kulüp ve Sivas adına önemli olduğunu vurgulayarak final müsabakalarında İstanbul ve çevre illerde yaşayan Sivaslılar ile cirit severleri takıma destek olmaya davet etti.

Turnuvadaki namağlup yükseliş, kulübün saha içi disiplininin ve hazırlık sürecinin karşılığını gösterirken, Sivaslı spor camiasında da beklentileri yükseltti. Kulüp yönetimi ve sporcular, kasım ayında yapılacak finaller öncesi hazırlıklarını sürdürürken, taraftar desteğinin final performansında belirleyici olacağını belirtiyor.

Bu sonuç, hem Kuzey Atlı Cirit Spor Kulübü'nün hem de Sivas'ın geleneksel sporlar alanındaki iddiasını pekiştirirken, Türkiye şampiyonasının rekabetçi yapısının da altını çiziyor.

ATA SPORU CİRİTTE SİVAS’I TEMSİL EDEN KUZEY ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ, 2026 SEZONUNDA ÖNEMLİ BİR...

ATA SPORU CİRİTTE SİVAS’I TEMSİL EDEN KUZEY ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ, 2026 SEZONUNDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK TÜRKİYE FİNALLERİ’NE YÜKSELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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