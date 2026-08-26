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Kuzey kesimlerde öğleden sonra sağanak bekleniyor: Erzincan ve çevresi için uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, öğleden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri ile çevre illerde yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini ve sıcaklıkların yüksek seyredeceğini bildirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuzey kesimlerde öğleden sonra sağanak bekleniyor: Erzincan ve çevresi için uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğini duyurdu. Genel olarak havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, yağışların özellikle kuzey kesimlerde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Hangi bölgeler etkileniyor:

Öğleden sonra özellikle Erzincan'ın kuzey kesimleri ile Erzurum’un kuzeyi, Ardahan ve Bayburt çevresinde gök gürültülü sağanak riski bulunuyor. İlçeler bazında Çayırlı, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü'de yerel sağanak bekleniyor.

sıcaklık, rüzgar ve zamanlama:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor; Erzincan kent merkezinde günün en yüksek sıcaklığının 33 derece olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların ani kuvvetli yağış ve yerel sel riski ile rüzgara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

ERZİNCAN&#039;IN KUZEY KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

ERZİNCAN'IN KUZEY KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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