Kuzey Marmara'da bariyere çarpan yolcu otobüsünde can kaybı

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde meydana gelen kazada, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Olay akşam saatlerinde kısa sürede alev topuna dönen araçta can kaybı ve çok sayıda yaralanma bildirilmesiyle bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre kaza saat 18.40 sıralarında gerçekleşti. 23 AFA 634 plakalı otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı ve bu çarpışmanın ardından otobüste yangın çıktığı belirtildi. Yangın kısa sürede yayılarak otobüsü alev topuna çevirdi.

Müdahale, can kaybı ve yaralılar:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik ve adli incelemeler sürüyor; yetkililer kazanın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor.

YANAN ARAÇ VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI