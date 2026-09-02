Kuzuculu karakolunda tamamlanma vurgusu: Hatay valisi Mustafa Masatlı yerinde inceledi

Kuzuculu jandarma karakolunda inceleme

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımında sona yaklaşan Kuzuculu Jandarma Karakol Komutanlığı ile jandarma lojmanlarında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, karakol binası ve personelin kullanımına sunulacak lojmanlarda yürütülen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

çalışmaların kapsamı ve yürütümü:

İnceleme sırasında karakol ve lojmanlarda devam eden imalatlar değerlendirildi. Yetkililer, projede gelinen aşama ve tamamlanması gereken işler hakkında Vali Masatlı'ya ayrıntılı bilgi sundu. Yapılan tespitlerde, eksikliklerin giderilmesi ve teslim öncesi son kontrollerin yapılmasının önemi vurgulandı.

valinin değerlendirmesi ve beklentiler:

Masatlı, çalışmaların güvenlik personelinin görevlerini daha etkin şartlarda sürdürebilmesine uygun şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca devam eden imalatların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirterek yetkililerle değerlendirmelerde bulundu. İnceleme, projenin işlevsellik ve personel konforu gözetilerek tamamlanmasına yönelik denetim niteliğinde gerçekleşti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, DÖRTYOL’DA YAPIMI DEVAM EDEN KUZUCULU JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI VE JANDARMA LOJMANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.