Lapseki'de Umurbey yakınlarında tarım arazisi yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında, saat 14.00 civarında tarım arazisinde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine ilgili birimlere haber verildi ve bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının büyümesini önlemek için koordineli biçimde çalışıyor.

Saha durumu ve süreç:

Olay yerindeki müdahaleler devam ediyor; ekiplerin çalışmaları sürüyor ve bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda hava ve kara kaynaklı müdahale araçları görev başında bulunuyor. Yetkililer sevkiyatın ihbar sonrası gerçekleştirildiğini bildiriyor.

Lapseki'de tarım arazisinde yangın