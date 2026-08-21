Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

Lapseki'de Umurbey yakınlarında tarım arazisi yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey yakınlarında saat 14.00'te başlayan tarım arazisi yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Lapseki'de Umurbey yakınlarında tarım arazisi yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında, saat 14.00 civarında tarım arazisinde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine ilgili birimlere haber verildi ve bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının büyümesini önlemek için koordineli biçimde çalışıyor.

Saha durumu ve süreç:

Olay yerindeki müdahaleler devam ediyor; ekiplerin çalışmaları sürüyor ve bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda hava ve kara kaynaklı müdahale araçları görev başında bulunuyor. Yetkililer sevkiyatın ihbar sonrası gerçekleştirildiğini bildiriyor.

Lapseki&#039;de tarım arazisinde yangın

Lapseki'de tarım arazisinde yangın

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mabel Matiz savunmasında: klipte müstehcenlik unsuru yok
images

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört göz...
images

Tokat'ta balkondan düşen 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
images

Bingöl'de hırsızlık zanlısı adliyede tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört gözaltı

Tokat'ta balkondan düşen 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Muhtarlarla el ele: Balıkesir Büyükşehir hizmet ve afet hazırlığını güçlendiriyor

Bingöl'de hırsızlık zanlısı adliyede tutuklandı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız