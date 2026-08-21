Lapseki'de Umurbey yakınlarında tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey beldesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.

müdahale sürüyor:

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Ekiplerin önceliği alevlerin ilerlemesini durdurmak ve çevredeki tarım arazilerinin korunmasını sağlamak olarak bildirildi.

ilk müdahale ve süreç:

Yangına yönlendirilen ekipler sahada söndürme çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları takip ediliyor.

LAPSEKİ İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGINA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI