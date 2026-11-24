Denizli'nin Kocaakar kaynağı ilk su fabrikasıyla katma değer kazanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte uzun yıllardır ekonomik değere dönüştürülmemiş olan doğal su kaynaklarını üretime kazandırmak için yeni bir yatırım başlatıyor. İştiraki Enerji A.Ş. tarafından Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesi, Gönen Kırı mevkiinde kurulacak tesis, bölgenin su zenginliğini katma değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

yatırım alanı ve hazırlık süreci

Yatırım için belirlenen yaklaşık 7 bin metrekarelik saha Enerji A.Ş. tarafından satın alındı. Aplikasyon ve zemin etüt çalışmalarının tamamlandığı bölgede projelendirme ve inşaat izinlerine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Kaynak üzerinde yapılan analizler sonucunda suyun kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin bir mineral içeriğine sahip olduğu tespit edildi ve bunun üzerine ruhsatlandırma süreci başlatıldı.

üretim teknolojisi ve kalite güvenceyi

Tesis, kaynaktan şişelemeye kadar tüm üretim aşamalarını kapsayacak şekilde planlanıyor. İleri teknoloji makine ve ekipmanlarla donatılacak olan fabrika, modern laboratuvar ve güçlü bir kalite kontrol altyapısıyla gıda güvenliği ve üretim standartlarını güvence altına alacak. Projede üretim verimliliği ve kalite yönetimi öncelikli kriterler arasında yer alıyor.

yerel kalkınma ve beklentiler

Denizli'nin üretim altyapısını çeşitlendirecek yatırımın başta Çivril olmak üzere bölge ekonomisine katkı sağlaması, yeni istihdam imkânları yaratması ve yerel kalkınmayı desteklemesi bekleniyor. Projenin hedefi, Denizli’nin doğal zenginliklerini üretim, istihdam ve ekonomik değere dönüştürme vizyonunun somut bir adımı olarak 2027 yılında üretime geçmek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DOĞAL KAYNAKLARINI KATMA DEĞERLİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRECEK YENİ BİR YATIRIMA İMZA ATIYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İŞTİRAKİ ENERJİ A.Ş. TARAFINDAN ÇİVRİL’İN GÜMÜŞSU MAHALLESİ’NDE KURULACAK DENİZLİ’NİN İLK SU FABRİKASI İÇİN HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI. YAKLAŞIK 7 BİN METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK TESİSİN, 2027 YILINDA ÜRETİME BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR.