Kazanın meydana gelişine ilişkin bilgiler:

Çorum’un Alaca ilçesi, İbrahim köyü yakınlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 07 BFT 683 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Müdahale ve yaralının durumu:

Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü E.A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve araç işlemleri:

Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi; incelemenin tamamlanmasının ardından araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TARLAYA UÇTU