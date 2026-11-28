Samsunspor sahasında farklı kazandı

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Samsunspor, 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Mohamed Bayo (dk. 7) ve Tanguy Coulibaly (dk. 26, dk. 40) kaydetti; Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise Pedro Mendes (dk. 58) attı. Maç, tempo ve etkin hücumlarla geçti; Samsunspor özellikle ilk yarıda rakip ceza sahası üzerinde baskı kurdu.

maçın kritik anları:

İlk yarıda Samsunspor, erken gelen Bayo (7') golüyle öne geçti ve devamında Coulibaly'nin iki golü (26' ve 40') skoru belirledi. İkinci yarıda 58. dakikada Gouveia'nın kullandığı köşe vuruşunda defanstan dönen topu alan Salih Uçan'ın röveşatasında kaleciden dönen meşin yuvarlağı tamamlayan Pedro Mendes farkı bire indirdi. 63. dakikada Samed'in orta sahadan şutu kalenin yanından az farkla auta giderken, 67. dakikada Oğulcan'ın ceza sahası dışından sert vuruşu yine az farkla dışarı çıktı.

kadrolar, değişiklikler ve diğer detaylar:

Maçın hakemleri Oğuzhan Aksu, yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Özcan Sultanoğlu idi. Samsunspor sahaya Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur, Tanguy Coulibaly, Antoine Sekongo, Afonso Sousa, Mohamed Bayo 11'i ile çıktı. Teknik direktör Nenad Bjelica çeşitli noktalarda oyuncu değişiklikleri yaptı: Oskar Ohlenschlaeger (dk. 68), Emre Kılınç (dk. 68), Yalçın Kayan (dk. 80), Fatih Kaya (dk. 80) ve Mustafa Tan (dk. 90+1) oyuna girdi.

Gençlerbirliği'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve savunma ile orta saha dizilişi; Pedro Pereira (Fıratcan Üzüm dk. 60), Hamza Aydar (Victor Orakpo dk. 88), Cheikh Niasse (Erk Aslan dk. 88) gibi değişiklikler yapıldı. Takımın golünü atan Pedro Mendes 58. dakikada skoru 3-1'e taşıyan isim oldu.

Karşılaşmada sarı kart görenler arasında Watt, Erakovic, Bilal (Samsunspor) ile Niasse, İrfan Can Eğribayat, Oğulcan, Traore (Gençlerbirliği) yer aldı. Maçın genel akışı, Samsunspor'un ilk yarıdaki etkinliği ve Gençlerbirliği'nin ikinci yarıdaki reaksiyonu etrafında şekillendi.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 3-1 MAĞLUP ETTİ.