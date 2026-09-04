Limanda devrilen konteyner sonrası etil akrilat alarmı: 35 kişi sağlık takibinde

Mersin limanında konteyner devrilmesi sonucu kimyasal sızıntı bildirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 04 Eylül 2026 tarihinde saat 02.20 sıralarında meydana gelen iş kazasında bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı yaşandı. Olayın ardından limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu ve çevrede bulunan çalışanlar tedbir amaçlı liman sahasının dışına çıkarıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve ilgili birimlere bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu 35 kişi, yoğun kokuya maruz kaldıkları gerekçesiyle tedbir amaçlı belirli hastanelere götürüldü. Mersin Valiliği açıklamasında, 35 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık gözetimlerinin sürdüğü belirtildi.

Valiliğin bildirdiğine göre, olay yerine intikal eden AFAD KBRN ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değer tespit edilmedi. Bölgede güvenlik alanı oluşturulup etkilenen konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşındı.

Kimyasalın özellikleri ve risk değerlendirmesi:

Sızıntıya neden olduğu değerlendirilen madde, kaynaklarda boya gibi ürünlerde kullanılan etil akrilat olarak kaydedildi. Kimyasal güvenlik literatüründe etil akrilat "orta derecede toksik" sınıfında yer alıyor; literatürde yoğun temasın sağlık açısından zararlı olabileceği belirtiliyor. Valilik açıklamasında, mevcut ölçümlerde çevre ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturan seviyelere rastlanmadığı vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma ve gerekli teknik incelemeler Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca titizlikle yürütülüyor. Yetkililer, liman faaliyetlerinin güvenlik şartları sağlanır sağlanmaz yeniden başlatılacağını bildirdi ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

MERSİN ULUSLARARASI LİMANI'NDA İÇİNDE KİMYASAL MADDE BULUNAN BİR KONTEYNERE İŞ MAKİNESİ DEVRİLMESİ SONUCU SIZINTI YAŞANDIĞI, TEDBİR AMAÇLI 35 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ