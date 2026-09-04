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Sahte otel kayıtlarıyla izini gizlemeye çalışan firari annesinin evinde yakalandı

Kırıkkale'de 16 yıl hapis cezası olan A.M., İstanbul'daki sahte otel kayıtlarıyla izini kaybettirmeye çalıştı; şafak operasyonuyla Yahşihan'da yakalandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahte otel kayıtlarıyla izini gizlemeye çalışan firari annesinin evinde yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari hükümlü A.M.'yi, düzenledikleri şafak operasyonuyla yakaladı. Firarinin İstanbul'daki otel kayıtlarıyla polis takibini yanıltmaya çalıştığı tespit edildi.

Operasyonun detayları:

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılında cezaevinden firar eden A.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan ön incelemede, şüphelinin son 5 yıl içinde hastane, eczane ve seyahat kaydının bulunmadığı belirlendi. Buna karşın ekipler, firarinin İstanbul'da çeşitli otellerde farklı tarihlerde kayıt yaptırdığına dair veriler elde etti.

Polisin araştırma yöntemleri:

İz sürme çalışmaları, teknik takip ve saha araştırmalarının birlikte yürütülmesiyle derinleştirildi. Yetkililer, otel kayıtlarının firarinin izini başka şehirlerde gösterme amacıyla kullanıldığını belirledi. Takipler sonucunda şüphelinin İstanbul'da olmadığı, Kırıkkale'de saklandığı tespit edildi.

Yakalanma ve adli süreç:

Teknik ve saha çalışmalarıyla belirlenen adrese düzenlenen şafak vakti operasyonda, firari olduğu adresinde annesiyle birlikte saklanan A.M. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin, çevreyi taksirle kirletme, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, basit yaralama, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve parada sahtecilik başta olmak üzere toplam 8 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan A.M., gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Otel kayıtlarıyla sahte rota çizdi: Kendini başka şehirde gösteren firarinin kaçış planını polis...

Otel kayıtlarıyla sahte rota çizdi: Kendini başka şehirde gösteren firarinin kaçış planını polis bozdu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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