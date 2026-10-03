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Taşköprü'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan yaya yaşamını yitirdi

Taşköprü'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki Şeref Günaçık, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 03:04

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 03:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşköprü'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan yaya yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde Taşköprü ilçesine bağlı Gökırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşköprü ilçesinde hizmet veren yerel bir firmaya ait, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.

Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yapılan müdahaleler ve sonuç:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 32 yaşındaki Şeref Günaçık kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık çalışanları ve yetkililer vefat eden kişinin tespit ve kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

soruşturma ve inceleme:

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını yürüttü. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı; olayın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN ŞEREF GÜNAÇIK&#039;A, YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPTI....

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN ŞEREF GÜNAÇIK'A, YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPTI. HASTANEYE KALDIRILAN YAYA, YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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