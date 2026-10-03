Beyoğlu'nda huzur için geniş çaplı denetim: 610 kişinin GBT'si sorgulandı, 11 aranan yakalandı

Beyoğlu'nda geniş çaplı denetim:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, Beyoğlu ilçesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Denetimler sırasında sokak düzenini ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen unsurlara yönelik çok yönlü kontroller yapıldı. Operasyona Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimin kapsamı:

Uygulamada öncelik, dilencilik ve çocukların dilendirilmesi, turistlere yönelik ısrarcı satış ve hanutçuluk faaliyetleri ile izinsiz park yeri gösterip para talep eden kişilere verildi. Ayrıca sokak ve kaldırımları işgal eden, çevreye rahatsızlık verecek düzeyde gürültüye neden olan ve mevzuata aykırı eğlence mekanları da kontrol edildi. Bu kapsamlı denetimle hem kamu düzeninin korunması hem de turizm güvenliğinin sağlanması hedeflendi.

Uygulama sonuçları ve yaptırımlar:

Denetimler sonucunda 610 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 şahıs yakalandı. Dilencilik yaptığı tespit edilen 15 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, dilendirildiği bildirilen 25 çocukla ilgili de gerekli işlemler gerçekleştirildi. Turistlere yönelik hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve bu faaliyetlerle bağlantılı 10 iş yeri kapatıldı.

Herhangi bir yasal yetkisi olmadan park yeri gösterip ücret talep ettiği tespit edilen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerin eğlence mekânlarına yönelik kontrollerinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 725.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 25 alkollü işletme denetlenirken, mevzuata uymayan 10 işletme kapatıldı.

Denetimlerde tespit edilen şahıs ve iş yerleri hakkında işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında adli ve idari boyutlarıyla devam ettiği bildirildi. Yetkililer, benzer uygulamaların ilçede düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

BEYOĞLU’NDA YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 610 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPILDI. ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 11 ŞAHIS YAKALANIRKEN, TURİSTLERE YÖNELİK HANUTÇULUK YAPTIĞI BELİRLENEN 35 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM UYGULANDI. DENETİMLERDE 10 İŞ YERİ KAPATILIRKEN, MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLEN EĞLENCE MEKANLARINA TOPLAM 725 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.