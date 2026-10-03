Kartal’da gece yarısı metruk çatı alevleri itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

yangına müdahale ve can kaybı:

Kartal Petrol İş Mahallesi Derinkuyu Sokak üzerindeki metruk bir binanın çatısında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

söndürme çalışmaları ve önlemler:

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesine karşı önlemler aldı ve uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangın söndürüldü ve ekipler olay yerinden ayrıldı.

çıkış nedenine ilişkin inceleme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Olayla ilgili yeni bilgiler, yürütülecek incelemelerin sonuçları doğrultusunda paylaşılacak.

KARTAL'DA METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI