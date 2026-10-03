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Kartal’da gece yarısı metruk çatı alevleri itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kartal Petrol İş Mahallesi'nde 00.30'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaralanma yok.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 02:59

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 03:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kartal’da gece yarısı metruk çatı alevleri itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

yangına müdahale ve can kaybı:

Kartal Petrol İş Mahallesi Derinkuyu Sokak üzerindeki metruk bir binanın çatısında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

söndürme çalışmaları ve önlemler:

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesine karşı önlemler aldı ve uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangın söndürüldü ve ekipler olay yerinden ayrıldı.

çıkış nedenine ilişkin inceleme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Olayla ilgili yeni bilgiler, yürütülecek incelemelerin sonuçları doğrultusunda paylaşılacak.

KARTAL&#039;DA METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KARTAL'DA METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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