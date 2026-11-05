Dolar 50,0424 +0,03%
Euro 56,2559 +0,01%
Bist 11.365,77 -0,98%
Altın Gram 6.635,42 +1,26%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 97,03 +2,55%
--°

Lodosun ardından tekirdağ kıyılarında deniz trafiği ve balıkçılık canlandı

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle demirleyen 8 gemi rotasına döndü; balıkçılar ağ bakımlarını tamamlayıp palamut, lüfer avına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Lodosun ardından tekirdağ kıyılarında deniz trafiği ve balıkçılık canlandı

deniz ulaşımı normale döndü:

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli lodosun etkisini yitirmesiyle birlikte deniz ulaşımında aksama sona erdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent kıyılarında beklemek zorunda kalan 8 şilep ve tanker, rüzgarın zayıflamasıyla demir alarak seyrine başladı. Marmara Denizi'nde zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan lodos, güvenli seyri güçleştirmişti; rüzgârın hafiflemesi deniz trafiğinin normalleşmesini sağladı.

demirleyen gemiler rota aldı:

Güvenlik nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirleyen gemilerden oluşan filo, hava koşullarının düzelmesiyle liman ve açık deniz rotalarına devam etti. Yetkililer, hava uyarılarını takip etmeye devam ederek deniz ulaşımında güvenlik önlemlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

balıkçılık tekrar hareketlendi:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu balıkçılık faaliyetlerinin fırtına boyunca geçici olarak durduğunu, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların yeniden hazırlıklara başladığını aktardı. Pehlivanoğlu, balıkçıların fırtınalı günleri ağ bakımı ve hazırlık yaparak değerlendirdiğini, havanın sakinleşmesiyle palamut, lüfer, istavrit ve çinakop avcılığına yeniden başlanacağını belirtti.

Kooperatif başkanı ayrıca balıkçılar için kasım ayının bereketli geçmesini beklediklerini ve vatandaşların uygun fiyatlı, taze balık tüketmeye devam etmelerini temenni ettiklerini söyledi. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ'da hem deniz trafiği hem de balıkçılık faaliyetlerinde gözle görülür bir hareketlilik yeniden başladı.

Tekirdağ’da fırtına sonrası deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ’da fırtına sonrası deniz ulaşımı normale döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahmetli'de yılların su taşkını sorunu kalıcı çözüme kavuştu
images

Kırsalda alarm: Gürpınar'da köylüler 31 küçükbaşını kaybetti
images

Kokarca istilasına karşı eken tuzak: yapay kışlaklarla popülasyon azaltımı
images

Marmaris'te yeme içme işletmelerine hijyen ve belge denetimi devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahmetli'de yılların su taşkını sorunu kalıcı çözüme kavuştu

Vali Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın son yolculuğuna uğurlanacak

Denizlispor'un lig yolculuğu amatöre geriledi

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam