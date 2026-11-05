Efeler'de can dostlara modern yaşam: Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı açılıyor

Efeler'de yeni bir tesis: Sempati Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen proje, sokak hayvanlarının bakım ve sağlık ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak şekilde tasarlandı. Toplam 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, modern tıbbi donanım ve konforlu barınma olanaklarıyla can dostlarına hizmet verecek.

Tesisin sunduğu imkanlar:

Tesis, yaz ve kış koşullarına uygun olarak düzenlenmiş açık ve kapalı padoklara sahip olup, bu alanlarda ısıtma ve soğutma sistemleri bulunuyor. Ayrıca merkezde mama binası, ilk müdahale odası, ameliyathane ile tedavi ve rehabilitasyon birimleri yer alıyor. Anne ve yavru hayvanlar için özel ayrılmış bölümler, hem iyileşme süreçlerini hem de yavruların güvenliğini ön planda tutacak şekilde planlandı.

Merkezde hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edilmesi amaçlanıyor; tedavi ve bakım işlemleri modern koşullarda gerçekleştirilecek ve rehabilitasyon süreçleri uzman ekiplerce yürütülecek.

Sempati Doğal Yaşam Alanı ve yerleşim düzeni:

Sempati Doğal Yaşam Alanı, bakımevinin hemen yanında konumlandırılmış olup 14 bin metrekare olarak tasarlandı. Alanda 16 konteyner ve geniş gölgelikler ile serbest yaşam bölümleri bulunuyor; bu düzen hayvanların doğayla iç içe, daha geniş ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı hedefliyor. Alan, doğal davranışların korunmasına imkan verecek şekilde düzenlendi.

açılış bilgileri ve vatandaşlara duyuru:

Tesisin resmi açılışı 9 Kasım Pazartesi günü saat 13.00 tarihinde gerçekleştirilecek. Açılış töreni, Çeştepe Mahallesi, Çeştepe Ovası Sokak No 18 adresinde yapılacak ve Başkan Anıl Yetişkin, projenin mahalleye kazandırdığı kazanımları vatandaşlarla paylaşacak.

Efeler Belediyesi, açılışa katılmak isteyenler için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak; bu kapsamda servis aracı 9 Kasım Pazartesi saat 12.00'de Bey Camii önünden hareket edecek. Belediye, projenin sadece barınmayı değil sağlık, bakım ve güvenli yaşamı da hedeflediğini vurguladı ve tüm vatandaşları törene davet etti.

Yeni tesis, bölgedeki sokak hayvanlarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunmayı amaçlarken, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanının entegrasyonuyla bakım süreçlerinde bütünsel bir yaklaşım benimsiyor. Uzman personel ve donanımlı üniteler, hayvanların iyileşme ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanacak.

EFELER SEMPATİ BAKIM EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILIYOR