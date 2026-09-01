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Lüleburgaz'da trafikte durdurulan motosikletin üzerinde 2 bin 800 sentetik ecza bulundu

Kırklareli polisi Lüleburgaz'da durdurduğu motosiklette 2 bin 800 sentetik ecza ve 5 bin 265 lira ele geçirip A.K.'yı tutukladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Lüleburgaz'da trafikte durdurulan motosikletin üzerinde 2 bin 800 sentetik ecza bulundu

operasyonun detayları:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Lüleburgaz Trafik Büro Amirliği ile Lüleburgaz Narkotik Büro Amirliği tarafından durdurulan bir motosiklette arama yapıldı. Yapılan kontrolde suç unsuru olarak değerlendirilen 2 bin 800 adet sentetik ecza ile birlikte 5 bin 265 lira ele geçirildi.

şüphelinin durumu ve yasal süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

LÜLEBURGAZ’DA MOTOSİKLETTE 2 BİN 800 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.

LÜLEBURGAZ’DA MOTOSİKLETTE 2 BİN 800 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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