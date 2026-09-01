Lüleburgaz'da trafikte durdurulan motosikletin üzerinde 2 bin 800 sentetik ecza bulundu

operasyonun detayları:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Lüleburgaz Trafik Büro Amirliği ile Lüleburgaz Narkotik Büro Amirliği tarafından durdurulan bir motosiklette arama yapıldı. Yapılan kontrolde suç unsuru olarak değerlendirilen 2 bin 800 adet sentetik ecza ile birlikte 5 bin 265 lira ele geçirildi.

şüphelinin durumu ve yasal süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

LÜLEBURGAZ’DA MOTOSİKLETTE 2 BİN 800 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.