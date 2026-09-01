Lüleburgaz'da trafikte durdurulan motosikletin üzerinde 2 bin 800 sentetik ecza bulundu

operasyonun detayları:
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Lüleburgaz Trafik Büro Amirliği ile Lüleburgaz Narkotik Büro Amirliği tarafından durdurulan bir motosiklette arama yapıldı. Yapılan kontrolde suç unsuru olarak değerlendirilen 2 bin 800 adet sentetik ecza ile birlikte 5 bin 265 lira ele geçirildi.
şüphelinin durumu ve yasal süreç:
Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
LÜLEBURGAZ’DA MOTOSİKLETTE 2 BİN 800 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!