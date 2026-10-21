Maça gün sayılıyor: Boluspor ile Van Spor FK biletleri satışta

Boluspor - Van Spor FK maç biletleri

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanacak Boluspor-Van Spor FK karşılaşmasının biletleri online satışa sunuldu.

Maç bilgileri:

Karşılaşma 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Bilet satışı ve fiyatlandırma:

Biletler Passo üzerinden satışa sunuldu. Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, taraftarların maç günü Passo kart ve bilet işlemlerini stadyum önünde bulunan Passo gişesinden de gerçekleştirebileceği belirtildi.

Kale arkası ve misafir tribünü biletleri 140 lira olarak belirlendi.

TRENDYOL 1. LİG’İN 12. HAFTASINDA OYNANACAK BOLUSPOR-VAN SPOR FK KARŞILAŞMASININ BİLETLERİ ONLİNE SATIŞA SUNULDU. MÜCADELENİN KALE ARKASI VE MİSAFİR TRİBÜNÜ BİLETLERİ 140 LİRADAN SATIŞA ÇIKTI.