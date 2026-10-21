Reis'ten uyarı: Hearts maçında risk ve fırsat bir arada

maç öncesi değerlendirme:

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve sağ bek Wagner Pina, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında yarın sahasında karşılaşacakları İskoç temsilcisi Hearts maçı öncesi konuştu. Reis, rakibin son maçta aldığı farklı mağlubiyeti bir hata olarak görüp reaksiyon göstermek isteyeceğini vurguladı ve bunun taktiksel olarak tehlike barındırdığını belirtti.

Reis, rakibin moral ve motivasyon arayışında olacağını söyleyerek, 'Rakibimiz, en son oynadığı maçta aldığı farklı mağlubiyetin bir hata olduğunu bizim maçımızda kanıtlamak isteyecektir. Bunu ispatlamaya çalışacaklardır. Bu, bizim için aslında tehlikeli bir durum' ifadelerini kullandı. Deneyimlerinden örnek vererek kariyerinde 7-0’lık bir mağlubiyet yaşadığını hatırlattı ve böyle dönemlerin ardından takımların sert bir tepki verebileceğini ekledi.

rakibin oyun yapısı ve tehlikeleri:

Reis, Hearts’ın oyun yapısını değerlendirirken rakibi Beşiktaş ile benzer yönleri olduğunu söyledi; belirli bölgelerde rotasyon uygulayabilen, önde baskı yapmayı tercih eden bir takım profili çizdi. Bu nedenle karşılaşmanın nasıl şekilleneceğini kestirmenin kolay olmadığını belirtti.

Teknik adam, ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmayı hedeflediklerini vurguladı: 'Ev sahibi olduğumuz için umuyorum 3 puan bizim hanemize yazılacak.' Reis, bordo-mavili ekibin her maçta kazanma hedefiyle mücadele ettiğini ve önceliklerinin sürekli yüksek kalite olduğunu açıkladı.

sakatlar, kadro değerlendirmesi ve transfer yaklaşımı:

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin konuşan Reis, Mustafa için dönüşün biraz erken olacağını ve Onuachu'nun Rizespor maçında yer almaması halinde sonraki maçta takıma katılacağını söyledi. Basın toplantısının ardından yapılacak antrenmandan sonra ilk 11 kararını açıklayacağını belirtti.

Kadroya dair sorulara Reis şu yanıtı verdi: 'Önümüzde hala bir zaman var ancak bu değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Kadromuzdan mutluyum, bunun için herhangi bir şikayetim yok.' Ruslan'ın yerine daha önce kadroya dahil edilen Melih örneğini vererek, mevcut imkanlarla genç oyunculara şans vermenin önemine değindi.

wagner pina: saha içi örnekler ve hedefler:

Wagner Pina, takım arkadaşı Mohamed Salah'ın saha içi ve dışındaki liderliğine dikkat çekti; Salah'ın oyunculardan bildiklerini özgüvenle uygulamalarını istediğini söyledi. Pina, forma bulamama dönemlerinin futbolun bir parçası olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ettiğini belirtti.

Ardından Pina, üst üste gelen galibiyetlerin takıma katkısına vurgu yaparak 'Yarın yeni bir gün olacak ve kazanmak için mücadele edeceğiz' dedi. Hem Reis hem de Pina, zorlu fikstür ve üç günde bir maç oynama durumuna rağmen takımın hedefinin sahada başarılı olmak ve mümkünse 3 puanı almak olduğunu yinelediler.

Özetle, Trabzonspor cephesinde dikkat teması öne çıkıyor: Hearts'ın telafi motivasyonu ve rotasyonlu oyun stili karşısında temkinli olmak, aynı zamanda ev sahibi olarak sahadan galibiyetle ayrılmak hedefleniyor.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS VE FUTBOLCU WAGNER PİNA, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 2. HAFTASINDA İSKOÇYA TEMSİLCİSİ HEARTS İLE OYNAYACAKLARI KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.