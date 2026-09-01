Madımak'ta suyla tanıştılar: 450 çocuk yüzme öğrendi

Madımak Parkı'nda portatif havuz yaz boyunca yoğun ilgi gördü

Akdeniz Belediyesi, çocukların yaz tatilini aktif ve güvenli şekilde geçirmesi amacıyla Madımak Parkı'nda bir portatif yüzme havuzu kurdu. Proje, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü ve yaz boyunca bölge ailelerinin ilgisini çekti.

Kurs düzeni ve eğitim içeriği:

Program kapsamında toplam 450 çocuk, 5 ayrı grup halinde kurslara katıldı. Her grup, profesyonel antrenörler eşliğinde yüzmenin temel tekniklerini öğrenirken; güvenli yüzme uygulamaları ve havuz kullanım kuralları hakkında da bilgilendirildi. Eğitimlerde çocukların hem suya alışması hem de temel beceriler kazanmaları hedeflendi.

Yetkililer ve ailelerin değerlendirmesi:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yapılan çalışmayı değerlendirirken, '450 çocuğumuza profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi verdik. Çocuklarımızın hem eğlenerek hem de yeni beceriler kazanarak sağlıklı bir yaz geçirmelerinden mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı. Projeden yararlanan aileler de çocuklarının güvenli bir ortamda yüzme öğrenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, hem spor kültürünün yaygınlaşmasına hem de çocukların güvenli su kullanım alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlıyor.

MERSİN'İN AKDENİZ İLÇESİNDE MADIMAK PARKINA KURULAN PORTATİF YÜZME HAVUZUNDA DÜZENLENEN KURSLARDAN 450 ÇOCUK YARARLANDI.