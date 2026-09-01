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Yenipazar'da gençlerin yaz sanat sergisi sona erdi

Yenipazar Gençlik Merkezi GSB Yaz Kulübü'nde resim ve müzik eğitimi alan çocuklar ve gençler, kapanışta eserlerini ve performanslarını sergiledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yenipazar'da gençlerin yaz sanat sergisi sona erdi

Yenipazar yaz kulübü kapanış programı

Yenipazar Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen GSB Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen Resim ve Müzik eğitimleri, düzenlenen kapanış programıyla son buldu. Yaz boyunca süren çalışmalarda edinilen bilgi ve beceriler, programda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Eğitim süreci ve sergilen eserler:

Resim eğitimi alan öğrenciler, yaz dönemi boyunca farklı teknik ve temalar üzerine çalıştı. Kapanış etkinliğinde yer alan eserler, katılımcıların emeklerini ve gelişimlerini gözler önüne serdi. Sergideki çalışmalar, gençlerin sanatsal algı ve ifade yeteneklerinde kaydedilen ilerlemeyi yansıtıyor.

Müzik performansları ve velilerin katılımı:

Müzik eğitimine katılan gençler ise hazırladıkları performanslarla programa renk kattı. Solo ve grup sunumları, etkinliğe katılan veliler ve izleyiciler tarafından alkışlandı. Velilerin yoğun ilgi göstermesi, hem katılımcılara moral sağladı hem de etkinliğin paylaşım boyutunu güçlendirdi.

Program, gençlerin ve çocukların yaz tatilini verimli ve üretken geçirmelerine katkı sağlayan bir kapanış olarak değerlendirildi. Etkinlik boyunca sunulan sergi ve müzik performansları, merkezde yürütülen eğitimin somut çıktıları olarak öne çıktı.

Yenipazar Gençlik Merkezi'nin düzenlediği bu tür faaliyetlerin, gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmek ve sosyal katılımını desteklemek açısından önem taşıdığı vurgulandı. Kapanış, katılımcılar ve ailelerin memnuniyetiyle sona erdi.

YENİPAZAR GENÇLİK MERKEZİ GSB YAZ KULÜBÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN RESİM VE MÜZİK EĞİTİMLERİNE KATILAN...

YENİPAZAR GENÇLİK MERKEZİ GSB YAZ KULÜBÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN RESİM VE MÜZİK EĞİTİMLERİNE KATILAN GENÇLER VE ÇOCUKLAR, YAZ BOYUNCA EDİNDİKLERİ BİLGİ VE BECERİLERİ KAPANIŞ PROGRAMINDA SERGİLEDİ. VELİLERİN DE YOĞUN KATILIM GÖSTERDİĞİ ETKİNLİK, RENKLİ VE KEYİFLİ ANLARA SAHNE OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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