Sultangazi'den kyokushin çıkarması: on sporcudan yedi madalya

Sultangazili sporculardan güçlü dönüş:

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit, U21 ve Büyükler Açık Sıklet Kata Kumite Kyokushin Türkiye Şampiyonası'na 10 sporcu ile katıldı ve turnuvadan 7 madalya ile döndü. Elde edilen sonuçlar ilçenin sporda yükselen profilini pekiştirirken, sporcular hem ailelerine hem de Sultangazi'ye gurur yaşattı.

Madalyalar ve dereceler:

Şampiyonadan 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile ayrılan ekipte, U21 60 kiloda yarışan Betül Bülbül ve U21 90 kiloda yarışan Abdülkadir Bozkurt birincilikleri elde ederek milli takıma seçildiler. İki sporcu, 2-4 Ekim tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Diğer madalyalar ise şu sporcuların başarısıyla geldi: Semih Efe Tinç, Özgenur Kanat, Emirhan Köse ve Ezel Taş ikinci olurken, Gizemnur Korkmaz üçüncülük elde etti.

Gelecek hedefleri ve belediye desteği:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun başarıları değerlendirirken gençlerin ilçeye kattığı değeri vurguladı. Başkan Dursun, Gençler sporda aldığı başarılarla bizlerin göğsünü kabartıyor. Emeklerimizin karşılığını madalyalarla aldığımızı görmek gerçekten mutluluk verici. 10 sporcuyla katıldığımız şampiyonadan 7 madalya ile döndük. 2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, gerçekten bir spor şehri olduğunu her geçen gün ispatlıyor. Geleceğin yıldızları ilçemizden çıksın diye sporcularımıza ve spora destek vermeyi sürdüreceğiz. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Onların daha da büyük işler başaracağına yürekten inanıyorum diye konuştu.

Kulüp ve belediye yetkilileri, sağlanan altyapı ve destekle sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha fazla görünürlük kazanmasını hedefliyor. Betül Bülbül ve Abdülkadir Bozkurt'un Letonya'daki turnuvadaki performansı, Sultangazi'nin 2026 hedefleri açısından yakından takip edilecek.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, 10 SPORCUSUYLA KATILDIĞI KYOKUSHİN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDAN 7 MADALYA İLE DÖNDÜ.