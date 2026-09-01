Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Samsun'da 2026-2027 adli yıl açılışı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni ve Kokteyl Programı'nda adaletin işleyişine ve mağdur haklarına ilişkin mesajlar verdi. Tören, Samsun Adliyesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi; Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu da konuşma yaptı.

başsavcının temel vurguları:

Çakmak, devletin görevleri arasında vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak ve adaletin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek olduğunu belirtti. Konuşmasında yargının sorumluluğunun büyüklüğüne dikkat çekerek, "Adalet yalnızca sanık ve şüpheli bakımından değil, mağdur bakımından da bir güvencedir" ifadesini kullandı.

Başsavcı, ayrıca şu noktayı vurguladı: "Suçtan zarar gören vatandaşımızın adliye kapısından içeri girdiğinde devletin yanında hissetmesi, adalete güvenin en önemli göstergelerinden birisidir." Bu çerçevede yeni adli yılda önceliklerin etkin ve titiz soruşturma, makul sürede adaletin tesisi ile tüm vatandaşların haklarının korunması olduğunu söyledi.

adliye personeli ve meslektaşlara teşekkür:

Çakmak, adalet hizmetinin sadece hakim ve savcılarla yürütülemeyeceğine işaret ederek savunma makamını temsil eden avukatların, yazı işleri müdüründen zabıt katibine, mübaşirlerden cezaevinde görev yapan personele kadar tüm adliye unsurlarının aynı amaca hizmet ettiğini belirtti. Konuşmasının sonunda "geride bıraktığımız adli yılda özveriyle görev yapan tüm meslektaş ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Erkan Tetik, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ile çok sayıda hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile tören sona erdi.

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA ÇAKMAK, YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPTI