Dolar 48,2723 +0,01%
Euro 56,0438 -0,13%
Bist 14.186,94 -1,03%
Altın Gram 6.839,15 -1,67%
EUR/USD 1,1605 -0,15%
Brent Petrol 92,69 +2,43%
--°

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, 2026-2027 adli yıl açılışında adaletin mağdur için de güvence olduğunu ve etkin soruşturma hedefini vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Samsun'da 2026-2027 adli yıl açılışı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni ve Kokteyl Programı'nda adaletin işleyişine ve mağdur haklarına ilişkin mesajlar verdi. Tören, Samsun Adliyesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi; Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu da konuşma yaptı.

başsavcının temel vurguları:

Çakmak, devletin görevleri arasında vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak ve adaletin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek olduğunu belirtti. Konuşmasında yargının sorumluluğunun büyüklüğüne dikkat çekerek, "Adalet yalnızca sanık ve şüpheli bakımından değil, mağdur bakımından da bir güvencedir" ifadesini kullandı.

Başsavcı, ayrıca şu noktayı vurguladı: "Suçtan zarar gören vatandaşımızın adliye kapısından içeri girdiğinde devletin yanında hissetmesi, adalete güvenin en önemli göstergelerinden birisidir." Bu çerçevede yeni adli yılda önceliklerin etkin ve titiz soruşturma, makul sürede adaletin tesisi ile tüm vatandaşların haklarının korunması olduğunu söyledi.

adliye personeli ve meslektaşlara teşekkür:

Çakmak, adalet hizmetinin sadece hakim ve savcılarla yürütülemeyeceğine işaret ederek savunma makamını temsil eden avukatların, yazı işleri müdüründen zabıt katibine, mübaşirlerden cezaevinde görev yapan personele kadar tüm adliye unsurlarının aynı amaca hizmet ettiğini belirtti. Konuşmasının sonunda "geride bıraktığımız adli yılda özveriyle görev yapan tüm meslektaş ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Erkan Tetik, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ile çok sayıda hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile tören sona erdi.

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA ÇAKMAK, YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPTI

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA ÇAKMAK, YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti
images

Mersin'de son yolculuk: feribot faciasında ölen Reyhan Verim toprağa verildi
images

Van'da kanser tedavisinde yeni teknolojiyle şehirde tedavi imkânı
images

Anna-S'in boğaz geçişi sırasında iki yönlü deniz trafiği kapatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terörsüz gelecek için aile odaklı yatırımlar Muş'ta ivme kazanıyor

Manavgat'ta jandarmanın işletmeye yönelik kaçak tütün operasyonu

Mersin'de son yolculuk: feribot faciasında ölen Reyhan Verim toprağa verildi

Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı