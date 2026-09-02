Silivri açıklarında gemi kazası: arama kurtarmada seferberlik sürüyor

Olayın gelişimi:

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu yaşanan kazaya ilişkin bölgeye geldi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, "Bugün üzücü bir olaya şahitlik ettik, maalesef Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı." ifadelerini kullandı. Olay yerinin Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olduğunu belirten Gül, kazanın sonucunda gemilerden birinin battığının düşünüldüğünü ve içerisindeki 10 mürettebattan haber alınamadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Vali Gül, kazanın ilk anından itibaren sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetlerimiz, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların gerek karada gerek denizde çalışmalara başladığını aktardı. Şu anda denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ile denizin altında arama yapan 1 deniz kuvvetleri gemisinin görev yaptığını belirtti.

Derinliğin yer yer 800-900 metre, bazı noktalarda 1 kilometreye varması nedeniyle aramanın kolay olmadığını vurgulayan Gül, devletin ve milletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. "Çok kısa süre içerisinde gemi ile ilgili, mürettebat ile ilgili bilgiler alınacak" diye ekledi.

Koordinasyon ve ailelerle iletişim:

Kayıp mürettebatın yakınları için Kaymakamlığın koordinasyonunda kurum ve kuruluşların desteğiyle bilgi veren bir yapı oluşturuldu. Silivri Başsavcısı olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Kazanın nedenine ve kusurun olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin zamanla netleşeceğini belirten Gül, basın mensuplarını zaman zaman bilgilendireceklerini söyledi.

Açıklamaların ardından Vali Gül, yakınlarından gelecek haberi bekleyen kayıp mürettebatın ailelerinin yanına giderek bir süre görüştü ve çalışmaları yerinde takip etti.

Vali Gül: "Çok kısa süre içerisinde gemi ile ilgili, mürettebat ile ilgili bilgiler alınacak"