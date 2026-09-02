Dolar 48,2902 +0,04%
Euro 55,9774 +0,07%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.867,62 +0,61%
EUR/USD 1,1587 -0,05%
Brent Petrol 95,31 +0,70%
--°

Silivri açıklarında gemi kazası: arama kurtarmada seferberlik sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucu bir geminin battığını ve 10 mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Silivri açıklarında gemi kazası: arama kurtarmada seferberlik sürüyor

Olayın gelişimi:

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu yaşanan kazaya ilişkin bölgeye geldi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, "Bugün üzücü bir olaya şahitlik ettik, maalesef Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı." ifadelerini kullandı. Olay yerinin Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olduğunu belirten Gül, kazanın sonucunda gemilerden birinin battığının düşünüldüğünü ve içerisindeki 10 mürettebattan haber alınamadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Vali Gül, kazanın ilk anından itibaren sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetlerimiz, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların gerek karada gerek denizde çalışmalara başladığını aktardı. Şu anda denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ile denizin altında arama yapan 1 deniz kuvvetleri gemisinin görev yaptığını belirtti.

Derinliğin yer yer 800-900 metre, bazı noktalarda 1 kilometreye varması nedeniyle aramanın kolay olmadığını vurgulayan Gül, devletin ve milletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. "Çok kısa süre içerisinde gemi ile ilgili, mürettebat ile ilgili bilgiler alınacak" diye ekledi.

Koordinasyon ve ailelerle iletişim:

Kayıp mürettebatın yakınları için Kaymakamlığın koordinasyonunda kurum ve kuruluşların desteğiyle bilgi veren bir yapı oluşturuldu. Silivri Başsavcısı olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Kazanın nedenine ve kusurun olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin zamanla netleşeceğini belirten Gül, basın mensuplarını zaman zaman bilgilendireceklerini söyledi.

Açıklamaların ardından Vali Gül, yakınlarından gelecek haberi bekleyen kayıp mürettebatın ailelerinin yanına giderek bir süre görüştü ve çalışmaları yerinde takip etti.

Vali Gül: &quot;Çok kısa süre içerisinde gemi ile ilgili, mürettebat ile ilgili bilgiler alınacak&quot;

Vali Gül: "Çok kısa süre içerisinde gemi ile ilgili, mürettebat ile ilgili bilgiler alınacak"

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karadeniz'de denizden yükselen hortum kıyıya varmadan dağıldı
images

Filo güçlendi: BUSKİ'ye 26 yeni araç hizmete girdi
images

Çayırova yatırımlarla yeni bir döneme hazırlanıyor
images

Kocaeli basını Ali Çınar'a son görevini verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde saldırı: sürücünün ehliyeti iptal edildi

Gücümüz Kütahya’dan birlikte yola devam diyen Argat yeniden aday

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımlandı

Gençlik kolları başkanlığından ayrılan Ali Göktekin, iş yoğunluğunu gerekçe gösterdi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı