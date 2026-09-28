Malatya havalimanı yeni terminaliyle yıllık kapasiteyi yükseltti

Yeni terminal hizmete girdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın hizmete açıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yeni terminalin bugün sabah saat 07.45’te İstanbul’dan gelen uçağın yolcularını karşıladığını, İstanbul’a dönüş uçağının ise 08.30’da havalandığını bildirdi. Açıklamada, yeni terminal binasının kent için büyük bir altyapı yatırımı olduğu vurgulandı.

Trafik verileri ve kapasite artışı:

Uraloğlu, havalimanındaki yolcu ve uçak trafiğinin son yıllarda belirgin şekilde arttığını kaydetti. Buna göre, 2003 yılında 89.645 olan yıllık yolcu sayısı, yüzde 848 artışla 2025 yılında 849.957’ye yükseldi. Uçak trafiği ise aynı dönemde 1.096’dan yüzde 433 artışla 5.843 hareket seviyesine ulaştı. Bu büyüme, mevcut olanakların genişletilmesini gerektirdi.

Terminalin hizmet ve alanları:

Yeni terminal binası 26.765 metrekare alana sahip olarak Malatya’ya kazandırıldı. Böylece havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 1.200.000’den 2.500.000’e çıkarıldı. Yolcu konforu ve işletme verimliliğini artırmak amacıyla terminalde farklı büyüklüklerde salon ve işlem alanları planlandı.

Terminalde 1.786 metrekarelik check-in salonu, 1.417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu yer alıyor. İç hatlar gelen yolcu salonu 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu 971 metrekare, karşılayıcılar holü ise 815 metrekare alana sahip.

Yolcu işlemlerinin hızlanması için terminalde 18 check-in bankosu bulunuyor. Ayrıca giden ve gelen yolcular için ayrı ayrı altışar pasaport bankosu hizmet verecek. VIP ve özel yolcu hizmetleri kapsamında 1.813 metrekarelik VIP alan ile 1.019 metrekarelik CIP alan yolcuların kullanımına açıldı.

Hava tarafında ise 102.927 metrekarelik apronda 13 uçak park alanı ayrıldı. Karayolu yaklaşımına bağlı olarak sağlanan otopark kapasitesi ise 498 araç olarak planlandı. Bakan Uraloğlu, yeni terminalin hem yolcu deneyimini iyileştireceğini hem de bölgenin havacılık altyapısını güçlendireceğini belirtti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, MALATYA HAVALİMANI YENİ TERMİNAL BİNASI’NIN HİZMETE AÇILDIĞINI BELİRTEREK, 26 BİN 765 METREKARELİK YENİ TERMİNAL BİNASININ MALATYA’YA KAZANDIRILDIĞINI BİLDİRDİ.