Umut Eskiköy: Pendikspor'un hedefi herkese zorluk çıkartan bir takım yaratmak

Bolu kampında tempo yükseliyor:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, milli maçlar nedeniyle verilen üç haftalık arayı Bolu kampıyla değerlendiriyor. Teknik direktör Umut Eskiköy, kampın hem fiziksel hem de taktik açıdan verimli geçtiğini belirtti. Sezonun ilk 8 haftasında takım 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan topladı; proje odaklı bir süreç izleyen teknik ekip bu periyodu güçlenmek için fırsat olarak görüyor.

Kamp boyunca fiziksel yüklemeler ve taktik çalışmalara ağırlık verildi. Sezon başı kampının da aynı bölgede yapıldığını hatırlatan Eskiköy, tesislerin koşullarından ve hava durumundan memnun olduklarını ifade etti. Kampın ardından takımın biri Bolu’da, diğeri İstanbul’da olmak üzere iki hazırlık maçı oynayarak lig haftasına gireceği açıklandı.

Fikstür zorlu, hedefler net:

Teknik direktör Eskiköy, milli aranın ardından takımı zorlu bir fikstürün beklediğini vurguladı. Sivas deplasmanı, Van maçı ve Bursaspor karşılaşmasının kısa sürede oynanacağını, "yaklaşık 10 günde 3 tane maç oynayacağız" sözleriyle özetledi. Kulüpteki bazı oyuncuların yavaş yavaş takıma döndüğünü belirterek Emrah Başsan, Muhammed ve Baran isimlerini örnek gösterdi.

Eskiköy, 8 haftalık periyodu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "8 tane maç oynadık. Bunun 7’sinde oyundan çok memnunum. Berabere kaldığımız 4 maç var, dördünde de maç bize yakındı diye düşünüyoruz. Tabii genç bir takımız, gelişen bir takımız. Oyuna ağırlık veriyoruz sonuçtan ziyade. Aynı oyuna devam ettiğimiz sürece de sonuçların lehimize döneceğini düşünüyoruz."

Genç iskelet ve oyun önceliği:

Pendikspor’un uzun vadeli planının, genç oyunculardan oluşan bir çekirdek kurmak olduğunu söyleyen Eskiköy, kadroya bu sezon 2006, 2007 ve 2008 doğumlu isimlerin katıldığını kaydetti. Bu oyuncuların önce Pendikspor’a, sonra Türk futboluna kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Teknik adam, "Önceliğimiz iyi oyun oynamak, oyuncu yetiştirmek ve önümüzdeki bir-iki yılın takımını oluşturmak" dedi.

Şampiyonluk ve play-off iddialarının her takım için geçerli olduğunu ancak Pendikspor’un önceliğinin kısa vadeli başarıdan çok sürdürülebilir oyuncu gelişimi ve oyun kimliği olduğunu vurguladı. Eskiköy, yarışmacı olunacak sezonları sabırla beklediklerini ifade etti.

Lig genelinde güçlü şehir takımlarının bulunduğunu hatırlatan hoca, bütçe ve kadro farklılıklarına rağmen amaçlarının aynı olduğunu aktardı. Kapanışı ise şu sözlerle yaptı: "Bizi kimse kolay yenemedi, biz de kimseyi kolay yenemiyoruz. Sezonun geri kalanında da ben aynı bu şekilde bir sezonun geçeceğini düşünüyorum. Her maç zor, bizim de öncelikli amacımız zaten herkese zorluk çıkartmak. Türkiye’nin her yerinde, kendi stadımızda veya deplasmanda kendi oyunumuzu oynadığımız sürece tüm takımlara zorluk çıkarırız."

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UMUT ESKİKÖY