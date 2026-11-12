Malatya'da helikopter kazasında şehit düşen dört askerin Adli Tıp Kurumu'na sevki başladı

olay ve müdahale:
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Meydana gelen olayda helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
incelemeler sonrasında cenazeler:
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında şehitlerin cenazeleri tabutlara konuldu.
taşıma işlemi:
Tabutlara konulan cenazeler cenaze aracıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şehit cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı
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