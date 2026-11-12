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Malatya'da helikopter kazasında şehit düşen dört askerin Adli Tıp Kurumu'na sevki başladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi tabutlara konularak Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da helikopter kazasında şehit düşen dört askerin Adli Tıp Kurumu'na sevki başladı

olay ve müdahale:

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Meydana gelen olayda helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

incelemeler sonrasında cenazeler:

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında şehitlerin cenazeleri tabutlara konuldu.

taşıma işlemi:

Tabutlara konulan cenazeler cenaze aracıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şehit cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı

Şehit cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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