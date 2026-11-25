25 Kasım kapsamında kapsamlı farkındalık çalışmaları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyerek şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. Çalışmalar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve hem halka yönelik farkındalık faaliyetlerini hem de kurumlar arası iş birliğini kapsadı.

B kafelerde "Fark Et" mesajı:

BURFAŞ bünyesindeki B Kafeler aracılığıyla başlatılan kampanyada özel tasarım karton bardaklar kullanıldı. Bardaklarda FARK ET-Yalnız Değilsin, Güvenli Bir Geleceğe Adım At mesajı yer aldı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nin iletişim bilgilerine de alan açıldı. Bu uygulama, destek mekanizmalarının görünürlüğünü artırmayı ve farkındalık mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladı.

Kurumsal iş birliği ve istişare toplantısı:

Bursa Büyükşehir koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyelerinin ilgili birimleri bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen istişare toplantısında kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen uygulamalar ele alındı; kurumlar arası dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Birlikte Deneyelim atölyeleri:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM), Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Birlikte Deneyelim!" atölyeleri de programın önemli bir parçasını oluşturdu. Atölyelerde üretim, iletişim, problem çözme ve kişisel farkındalık gibi farklı alanlarda ortak deneyimler oluşturularak birlikte hareket etme bilinci güçlendirildi.

Etkinliklere katılanlar, süreçlerin düzenlenmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, yapılan çalışmaların kadına yönelik şiddetle mücadelede hem toplumsal duyarlılığı artırma hem de destek mekanizmalarının erişilebilirliğini yükseltme amacını taşıdığı vurgulandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’ KAPSAMINDA BİR DİZİ ETKİNLİĞE İMZA ATTI.