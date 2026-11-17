Tören detayları
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yaptığı sırada evinde ölü bulunan 25 yaşındaki astsubay Miraç Özen, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle uğurlandı.
Cenaze, ikindi namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Katılımcılar
Törene askeri yetkililer, vatandaşlar ve Özen'in yakınları katıldı.
ÇANAKKALE'NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE GÖREV YAPTIĞI SIRADA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN 25 YAŞINDAKİ MALATYALI ASTSUBAY MİRAÇ ÖZEN, MEMLEKETİ MALATYA'DA DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
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