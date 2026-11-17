Olayın gelişimi:

İstanbul Eyüpsultan'da saat 15.30 sıralarında Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen saldırıda, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca yaklaşan kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişi ateş açtı. Görgü iddialarına göre fail, aracın bulunduğu noktaya gelerek toplam 16 el ateş etti.

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Ferhat Y., ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Ferhat Y.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerine gelerek çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı ve ilk incelemelere başladı. Bölgedeki deliller toplanırken ekipler, saldırganın kaçtığı yön ve olası görgü tanıklarının ifadeleri üzerine yoğunlaştı.

Emniyet kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması amacıyla çevrede geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri delil toplama ve kamera kayıtlarını inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan, olayla ilgili görgü tanığı bilgisi veya güvenlik kamerası görüntüsü olanların emniyete başvurmaları istendi. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre yeni bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Eyüpsultan’da kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü