Adem Deveci için Gürün'de tören

Kahramanmaraş'ta görev yapan ve kanserle mücadele eden polis memuru Adem Deveci (50), yaşamını yitirdi. Polis memurunun naaşı memleketi Sivas'a getirildi ve Gürün ilçesinde düzenlenen törenle uğurlandı.

Cenaze namazı ve katılımcılar:

Gürün'de kılınan cenaze namazına Deveci’nin yakınları, ilçe protokolü, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı; törene katılanlar merhuma son görevlerini yerine getirdi.

Defin işlemi:

Cenaze namazının ardından Adem Deveci’nin naaşı, Gürün ilçesine bağlı Kızılburun köyü mezarlığında defnedildi. Tören boyunca meslektaşlarının ve ilçenin temsilcilerinin hazır bulunması dikkat çekti.

Yaşamını kaybeden polis memuru için düzenlenen tören, hem meslektaşlarının hem de yöre halkının katılımıyla sonlandırıldı. Defin işlemi sonrası aile ve meslektaşları taziyeleri kabul etti.

ADEM DEVECİ'NİN YAKINLARI, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.