Malatya'nın akademik birikimi COP31'de 12 projeyle uluslararası sahnede

Malatya Turgut Özal Üniversitesi COP31'de

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım, çevre koruma ve deprem sonrası yeniden yapılanma temalı 12 bilimsel çalışma ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de Malatya'yı temsil edecek. Üniversitenin hazırladığı projelerin tamamı kabul edilirken, farklı disiplinlerden geliştirilen çalışmalar uluslararası platforma taşınacak.

projelerin odağı:

Kabul edilen çalışmaların 10'u araştırma, teknoloji geliştirme ve girişimcilik, biri uluslararası iş birliği, biri ise yan etkinlik ve çalıştay kategorisinde yer alıyor. Projeler; tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması, akıllı tarım uygulamaları, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği gibi alanlara yoğunlaşıyor. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılacak yeni konutların enerji verimliliğine uygun tasarlanmasına yönelik modeller ile mevcut betonarme yapıların güvenliğini artırmayı hedefleyen yapay zeka destekli düşük karbonlu müdahale sistemi de öne çıkıyor.

bölgesel çevresel konular ve malzeme teknolojileri:

Üniversitenin projeleri arasında bölgesel çevre etkilerine yönelik analizler de bulunuyor. Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasının Karasu Nehri üzerindeki çevresel etkileri, hidroelektrik rezervuarların karbon salımı, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve plastik atıkların geri dönüşümü gibi başlıklar çalışılacak. Bu başlıklar, hem yerel deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılmasına hem de uygulamaya dönük çözümler geliştirilmesine odaklanıyor.

uluslararası paylaşım ve iş birliği:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz tarafından düzenlenecek çalıştayda, deprem yaşamış üniversitelerin afet sonrası iyileşme deneyimleri uluslararası katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca, Doç. Dr. Kadir Doğanşahin tarafından hazırlanan proje ile Türkiye ve Azerbaycan üniversiteleri arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında akademik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

MTÜ, kabul edilen bu 12 çalışma ile iklim değişikliğine karşı geliştirilen bilimsel çözümleri COP31'de sunarak Malatya'nın akademik deneyimini uluslararası alana taşıyacak ve bölgesel sorunlara yönelik uygulamaya dönük öneriler getirecek.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 12 PROJEYLE COP31'E KATILACAK