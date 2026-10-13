Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Malatya'nın akademik birikimi COP31'de 12 projeyle uluslararası sahnede

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, iklim, sürdürülebilir tarım ve deprem sonrası yeniden yapılanma odaklı 12 projeyle COP31'de Malatya'yı temsil edecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Malatya'nın akademik birikimi COP31'de 12 projeyle uluslararası sahnede

Malatya Turgut Özal Üniversitesi COP31'de

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım, çevre koruma ve deprem sonrası yeniden yapılanma temalı 12 bilimsel çalışma ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de Malatya'yı temsil edecek. Üniversitenin hazırladığı projelerin tamamı kabul edilirken, farklı disiplinlerden geliştirilen çalışmalar uluslararası platforma taşınacak.

projelerin odağı:

Kabul edilen çalışmaların 10'u araştırma, teknoloji geliştirme ve girişimcilik, biri uluslararası iş birliği, biri ise yan etkinlik ve çalıştay kategorisinde yer alıyor. Projeler; tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması, akıllı tarım uygulamaları, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği gibi alanlara yoğunlaşıyor. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılacak yeni konutların enerji verimliliğine uygun tasarlanmasına yönelik modeller ile mevcut betonarme yapıların güvenliğini artırmayı hedefleyen yapay zeka destekli düşük karbonlu müdahale sistemi de öne çıkıyor.

bölgesel çevresel konular ve malzeme teknolojileri:

Üniversitenin projeleri arasında bölgesel çevre etkilerine yönelik analizler de bulunuyor. Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasının Karasu Nehri üzerindeki çevresel etkileri, hidroelektrik rezervuarların karbon salımı, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve plastik atıkların geri dönüşümü gibi başlıklar çalışılacak. Bu başlıklar, hem yerel deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılmasına hem de uygulamaya dönük çözümler geliştirilmesine odaklanıyor.

uluslararası paylaşım ve iş birliği:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz tarafından düzenlenecek çalıştayda, deprem yaşamış üniversitelerin afet sonrası iyileşme deneyimleri uluslararası katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca, Doç. Dr. Kadir Doğanşahin tarafından hazırlanan proje ile Türkiye ve Azerbaycan üniversiteleri arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında akademik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

MTÜ, kabul edilen bu 12 çalışma ile iklim değişikliğine karşı geliştirilen bilimsel çözümleri COP31'de sunarak Malatya'nın akademik deneyimini uluslararası alana taşıyacak ve bölgesel sorunlara yönelik uygulamaya dönük öneriler getirecek.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 12 PROJEYLE COP31&#039;E KATILACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 12 PROJEYLE COP31'E KATILACAK

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Perseverance Mars'ta Opportunity'nin rekorunu geçerek yeni kilometre taşına ulaş...
images

Karabük Üniversitesi'nin araştırma gücü uluslararası etki listelerinde 22 başarı...
images

Yerli 6G prototipleri ticari altyapıda ilk saha sınavını geçti
images

Manisa'da Sultani Çekirdeksiz ve Alaşehir ekotipi Red Globe'un tüm genom dizilim...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi