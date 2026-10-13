Karabük Üniversitesi'nin araştırma gücü uluslararası etki listelerinde 22 başarıya dönüştü

Karabük Üniversitesi'nden listelere yansıyan başarı:

Karabük Üniversitesi akademisyenleri, uluslararası bilimsel etki değerlendirmelerinde toplam 22 liste başarısı elde etti. Bu başarılar arasında 8 akademisyenin kariyer boyu, 14 akademisyenin ise yıllık bilimsel etki kategorilerinde yer alması öne çıktı.

Kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde listelenen araştırmacılar şunlar: Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Prof. Dr. Okan Ünal, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Prof. Dr. Samet Uslu, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Mustafa Nuri Günay ve Doç. Dr. Fatih Aydın.

Kategorilerin kapsamı ve değerlendirme ölçütleri:

Kariyer boyu bilimsel etki değerlendirmesi, araştırmacıların akademik kariyerleri boyunca ortaya koydukları çalışmaların uluslararası etki ve görünürlüğünü değerlendiriyor. Buna karşılık yıllık bilimsel etki kategorisi, araştırmacıların belirli bir dönemdeki bilimsel performanslarını ölçmeye odaklanıyor. KBÜ'den yıllık kategoride yer alan 14 akademisyen bu kısa dönem performans ölçütleri kapsamında sıralandı.

Yıllık bilimsel etki kategorisinde yer alan akademisyenler: Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Samet Uslu, Prof. Dr. Okan Ünal, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, Prof. Dr. Mustafa Nuri Günay, Prof. Dr. Muhammet Kayfeci, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Prof. Dr. Engin Gedik, Doç. Dr. Fatih Aydın, Doç. Dr. Satiye Korkmaz, Doç. Dr. Ramazan Özmen ve Doç. Dr. Hasan Eker.

Rektörün değerlendirmesi:

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenlerin uluslararası etki listelerinde yer almasının üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirme hedefi açısından önem taşıdığını belirtti. Kırışık, bilimsel üretimin niteliğinin artırılması, araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesinin üniversitenin uluslararası görünürlüğünü yükselttiğini vurguladı.

Rektör ayrıca araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürülmesinin ve akademisyenlerin uluslararası ölçekte görünürlük kazanmasının Karabük Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN (KBÜ) AKADEMİSYENLER, ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİNDE KARİYER BOYU VE YILLIK BİLİMSEL ETKİ KATEGORİLERİNDE TOPLAM 22 LİSTE BAŞARISI ELDE ETTİ.