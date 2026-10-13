Yerli 6G prototipleri ticari altyapıda ilk saha sınavını geçti

Saha testleri ve teknoloji hedefleri:

Türkiye’de 5G uygulamalarının yaygınlaşmasının ardından, 6G’ye hazırlık çalışmaları somut aşamaya geçti. TÜBİTAK ile Turkcell iş birliğinde geliştirilen yeni nesil şebeke ekipmanları, akıllı yüzey teknolojilerine dayanıyor ve yerli kaynaklarla prototip düzeyinde üretildi. Geliştirilen çözümler ilk kez ticari nitelikli test altyapılarında sahada denenerek sinyal performansında belirgin iyileşmeler gösterdi.

Ortak amaç; yüksek frekans bantlarında kapsama, sinyal yönlendirme ve erişim sürekliliğini artırmak. Bu yaklaşım, özellikle kapsamanın kısıtlı olduğu açık ve kapalı alanlarda daha stabil bağlantı sağlanmasını hedefliyor ve 6G standardizasyon süreci öncesinde ülkenin rekabetçi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Test ortamı ve ölçümlere ilişkin bulgular:

Testler, Turkcell 6GEN.LAB yürütücülüğünde, TÜBİTAK MAM MİLTAL ve TÜBİTAK BİLGEM HİSAR Lab. ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Ölçümler; Turkcell Kartal Plaza ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü’ndeki ticari test altyapılarında yapıldı ve prototipler 5G’nin kritik frekansları olan 3.7 GHz ile 26 GHz (mmWave) bantlarında sınandı.

Sonuçlar, akıllı yüzey tasarımlarının elektromanyetik yayılımı yönlendirme ve kapsama alanını genişletme yeteneğini doğruladı. Bu doğrulama, hem teorik çalışmaların saha uygulamalarında geçerli olduğunu gösterdi hem de bu tür teknolojilerin gerçek kullanım senaryolarında uygulanabilirliğine işaret etti.

TÜBİTAK ve Turkcell açıklamaları:

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın çalışmaların amaç ve kazanımlarını şöyle özetledi: "TÜBİTAK olarak, Türkiye’nin 6G teknolojilerinde yetkinlik kazanması ve küresel teknoloji ekosisteminde güçlü bir konuma ulaşması amacıyla, araştırma merkezlerimiz ve sanayi paydaşlarımızla iş birlikleri içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turkcell ile TÜBİTAK BİLGEM HİSAR ve TÜBİTAK MAM Fonksiyonel Malzemeler Laboratuvarı ekiplerimizin iş birliğiyle, yüksek frekanslı haberleşme teknolojilerine yönelik Türkiye’nin ilk yerli SRS, STS ve RIS tasarımlarını geliştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. N78 frekans bandında geliştirilen ilk yerli RIS prototipi, ülkemizin 6G vizyonu doğrultusunda önemli bir Ar-Ge kazanımı niteliğinde. Bu çalışmalar yalnızca yerli teknoloji geliştirme açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası standardizasyon süreçlerinde rekabetçi bir konuma ulaşması açısından da değer taşıyor. TÜBİTAK olarak, araştırma merkezlerimizde geliştirdiğimiz bilgi birikimini sanayiye aktararak gerçek kullanım ortamlarında doğrulanabilen ve ürünleşme potansiyeli taşıyan teknolojilere dönüştürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, farklı kullanım senaryolarına yönelik yeni nesil meta-yüzey ve RIS çözümlerinin geliştirilmesine ve bu teknolojilerin ürünleşme süreçlerine katkı sunmaya odaklanacağız."

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu GMY Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ise operatör perspektifini şöyle aktardı: "Türkiye’nin lider mobil operatörü olarak, bir yandan 5G konusundaki yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyor, bir yandan da 6G ile hayatımıza girecek geniş bant ve düşük gecikmeli haberleşme servislerini en verimli şekilde sunmayı hedefliyoruz. 6G’ye yönelik yerli inovasyonlarda öncü konumdayız. Özellikle cihaz yoğunluğu yüksek şehir merkezleri, finans ve ticaret merkezleri, büyük etkinlik alanları gibi bölgelerde kapsama ve verimliliği artıracak yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda, TÜBİTAK ekipleri ile yürüttüğümüz iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez yerli prototiplerin geliştirilmesine katkı sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin teknoloji ekosistemini ve inovasyonları desteklemeye devam edeceğiz."

Bu saha denemeleri, laboratuvar çalışmalarının ötesine geçerek ticari test altyapılarında doğrulanmış yerli çözümler ortaya koydu. Çalışmaların devamı ve ürünleşme adımlarıyla birlikte, söz konusu teknolojilerin 6G öncesi dönemde Türkiye’nin teknolojik rekabet gücünü artırması bekleniyor.

TURKCELL ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR