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Galibiyet sevindirirken Kenan Koçak savunmadaki eksiklere dikkat çekti

Iğdır FK'nin 4-2'lik galibiyetinin ardından Kenan Koçak, genç ekibin performansından memnun olduğunu, iki gereksiz golü eleştirip gelişme sürecini vurguladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galibiyet sevindirirken Kenan Koçak savunmadaki eksiklere dikkat çekti

maç sonrası değerlendirme:

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sahasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Kenan Koçak maçın ve takımın performansının değerlendirmesini yaptı.

koçak'ın notları:

Koçak, rakibin ligde güçlü bir performans sergilediğini belirterek, "Maçtan evvel Manisa FK gerçekten şimdiye kadar çok güzel bir performans sergileyip puan cetvelinde de önümüzdeydiler. Takımın gücünü, kalitesini biliyorduk" dedi. Oyunun genelinden memnun olduğunu ifade ederek oyuncuları tebrik etti: "Çocukların ayağına, emeğine sağlık."

eksikler ve gelişme vurgusu:

Teknik adamın en çok vurguladığı nokta savunma zaaflarıydı. Koçak, "Hoşuma gitmeyen, yediğimiz 2 tane gol. Gereksiz o pozisyonların oluşumunda ve o aksiyonlarda maalesef yüzde 100 kalemizi koruyamadık" sözleriyle eleştiride bulundu. Ayrıca kaçırılan fırsatlara ve geçişlerdeki değerlendirme eksikliklerine dikkat çekti: "Sayısız gol fırsatı vardı, onları kaçırdık. Sayısız geçiş imkanlarımız vardı; orada doğru kullanmamız lazım."

Koçak, takımın yapısına da değinerek genç ve yeni oluşan bir ekip olduklarını, hatalar yaparak gelişeceklerini vurguladı: "Biz böyle genç, yeni bir takımız. Yeni oluşan bir takımız. Devamlı çalışacağız. İyi yaptığımız şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Eksiklerimizi göreceğiz, analiz yapıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız." Son olarak oyuncuların performansını yineleyip takımını tebrik etti ve "Önümüzdeki maçlara bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK, MANİSA FK MÜSABAKASININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA...

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK, MANİSA FK MÜSABAKASININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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