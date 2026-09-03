Son çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Denizli Basket, Petkimspor'u 88-84 yendi

maçın özeti:

Gloria Cup kapsamında Antalya'da oynanan hazırlık mücadelesinde Y. Denizli Basket ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi. Baştan sona dengede geçen maçta hücum ağırlıklı bir oyun izlendi ve karşılaşmayı 88-84 ile Y. Denizli Basket kazandı.

Mücadele karşılıklı basketlerle başladı. Skor 12-12 olduğunda Aliağa Petkimspor'un o ana dek attığı tüm sayıları Khyri Thomas kaydetmişti. İlk çeyrek de çekişme içinde geçti ve ilk 10 dakika 23-23 eşitlikle tamamlandı.

maçın akışı ve çeyrekler:

İkinci periyotta tempo yükseldi; her iki takım da hızlı hücumlarla skor üretmeye çalıştı, savunmalar zaman zaman geri plandaydı. İlk yarı sonunda Y. Denizli Basket soyunma odasına 49-48 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte denge bozulmadı; çeyreğin 7. dakikası 65-65 ile geçti ve periyodun son bölümünde Denizli Basket küçük bir üstünlük kurarak final periyoduna 70-65 önde girdi.

Son çeyrek maçın en kritik bölümü oldu. Aliağa Petkimspor, Keandre Cook liderliğinde farkı kapatıp maçın son bölümünde 5 sayıya kadar öne geçti. Ancak pes etmeyen Denizli Basket, bitime yaklaşık bir buçuk dakika kala skoru 86-82 lehine çevirdi ve kalan sürede rakibine geri dönüşe fırsat tanımayarak maçı 88-84 ile tamamladı.

öne çıkan oyuncular:

Y. Denizli Basket cephesinde Victor Bailey 16 sayı ve 6 asistle takımının galibiyetinde öne çıktı. Billy Ivey 15 sayı, 3 ribaund ve 3 asist; Ty Brewer 14 sayı üretti. Marko Pecarski 12 sayı, 8 ribaund ve 3 asist; John Meeks ise 12 sayı ve 5 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Aliağa Petkimspor tarafında en skorer isim Khyri Thomas oldu; Thomas mücadeleyi 23 sayı, 2 ribaund ve 4 top çalma ile bitirdi. İstatistik tablosunda ayrıca Kendrick Cook 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asist; Max Abmas 15 sayı ve 4 asist kaydetti.

Her iki takım da hazırlık döneminde hücum verimliliğini gösterirken, maçın belirleyicisi son çeyrekteki disiplin ve kritik anlarda atılan sayılar oldu. Y. Denizli Basket bu sonuçla Gloria Cup hazırlık maçlarında önemli bir sınavı başarıyla geçti.

Y. DENİZLİ BASKET, ALİAĞA PETKİMSPOR’U 88-84 MAĞLUP ETTİ.