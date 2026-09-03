Birlikte ayağa kalkacağız: Selman Çoşkun oyuncu dayanışmasını övdü

Birlikte ayağa kalkacağız

Manisa FK Teknik Direktörü Selman Çoşkun, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Iğdır FK'ya 4-2 yenildikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

maçın genel değerlendirmesi:

Çoşkun, karşılaşmadan çıkan sonucun üzüntü verici olduğunu belirterek, hem oyunu hem de oyuncuları sahiplenmenin önemine dikkat çekti. 4-2'lik skorun ardından hataların sorgulanması ve düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan teknik adam, sezonun uzun bir maraton olduğunu ve henüz 5. haftada olundığını hatırlattı.

Takımın bugün sahaya yansıtamadığı noktalar olduğunu kabul eden Çoşkun, buna rağmen oyuncu grubuna güvendiklerini söyledi: "Bundan sonraki müsabakada tekrar ayağa kalkacaklarına ve ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarına eminiz." Haftaiçi yapılacak antrenmanlarla takımın en iyi seviyeye çekilmesinin öncelik olduğunu ifade etti.

oyuncu tercihi ve taktiksel hazırlık:

İlk yarı bitmeden yapılan üç değişikliğe değinen Çoşkun, kadrodaki tüm futbolcuların değerine vurgu yaptı ve takım içi dayanışmanın altını çizdi: "Arkadaşını daha fazla değerli kılan oyuncumuz, bizim en değerli oyuncumuz. Dolayısıyla biz ilk 11, sonradan girenler şeklinde bakmıyoruz."

Çoşkun, maç öncesi Iğdır FK'nın birinci bölgeden üçüncü bölgeye, kanatlardan ve iç koridordan merkeze koşular yapacağını, özellikle sağ taraftan uzun toplarla sonuca gitmeyi planladığını öngördüklerini; buna yönelik çalışmalar yaptıklarını ancak planların her zaman tutmayabileceğini belirtti.

Sonuç olarak teknik direktör, oyuncuların birbirini tamamlayacak kapasitede olduğunu ve bugün istenen oyun formatının tam anlamıyla sahaya yansımamasına rağmen ekip ruhuna güvendiklerini söyledi. Yapılan hataların sahiplenilmesi, teknik ekibin desteği ve disiplinli antrenmanlarla bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını yineledi.

MANİSA FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SELMAN ÇOŞKUN, IĞDIR FK KARŞILAŞMASININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU