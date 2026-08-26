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Malazgirt'te zafer coşkusu: vatandaşlar Erdoğan'ı bekliyor

Malazgirt'te binlerce kişi, 955. yıl törenleri için helikopterle gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk bayraklarıyla bekliyor; hazırlıklar tamam.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Caner Şahin

Malazgirt'te zafer coşkusu: vatandaşlar Erdoğan'ı bekliyor

Malazg2irt'te kutlama alanı hazır:

Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü için kurulan tören alanında toplandı. Etkinlikler öncesinde alanın düzeni ve güvenlik önlemleri tamamlandı.

Ahlat'tan helikopterle gelmesi bekleniyor:

Program kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Ahlat'tan hareket etmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören yerine helikopterle ulaşması bekleniyor. Vatandaşlar, gelişinin kısa sürede gerçekleşeceğini öngörerek alanı doldurdu.

Coşku ve bekleyiş sürüyor:

Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir bekleyiş içinde. Yetkililer, programın akışına uygun şekilde törenin başlayacağını ve Cumhurbaşkanı'nın kortejiyle alana gelerek halka hitap edeceğini belirtiyor.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE BİNLERCE VATANDAŞ, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ...

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE BİNLERCE VATANDAŞ, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÖREN ALANINA GELECEK OLAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I BEKLİYOR.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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