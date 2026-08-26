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Tavas'ın öncelikleri muhtarlarla belirlendi: ortak çözüm arayışı

Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Kadir Tatık, Tavas muhtarlarıyla buluştu; mahalle talepleri, öncelikler ve planlanan projeler görüşüldü.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Tavas'ın öncelikleri muhtarlarla belirlendi: ortak çözüm arayışı

toplantı değerlendirmesi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas’ta görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaş talepleri, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

gündem başlıkları:

Muhtarların ilettiği talep ve öncelikler doğrultusunda altyapı, yol ve sosyal hizmetler gibi alanlarda çözüm odaklı adımların değerlendirilmesi ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca yürütülen projeler gözden geçirilerek uygulama takvimi ve kaynak planlaması konusunda istişareler yapıldı.

muhtarların rolü ve iş birliği:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en yakından bilen ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Başkan Tatık, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en yakından bilen, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olan kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısında, mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek, Tavas’ımız için yapılabilecek çalışmaları istişare ettik. Kıymetli muhtarlarımıza emekleri, katkıları ve iş birlikleri için teşekkür ediyor; Tavas’ımız için birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Toplantı, mahallelerin önceliklerinin belirlenmesi ve uygulamaya dönük adımların netleştirilmesi amacıyla istişareyle tamamlandı; yetkililer çözüm sürecini takip edecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU VE TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU VE TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, TAVAS MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI, TALEPLERİ VE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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