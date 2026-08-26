Kurultay yeni döneme başlıyor: Astana'da ilk oturum 28 ağustosta

Kurultay'ın açılış tarihi ve kararname

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni anayasal düzenlemeye göre oluşan 145 üyeli Kurultay'ın ilk toplantısına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname başlığı Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Çağrı Kurultayı’nın Birinci Oturumunun Toplanması Hakkında olarak kaydedildi.

Belirlemeye göre Kurultay'ın ilk oturumu 28 Ağustos 2026 günü saat 11.00'de Astana'da gerçekleştirilecek. Kararname, yeni tek meclisli yapının fiilen göreve başlaması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kurultay'ın yetki ve sorumlulukları:

Yeni anayasal düzenlemeye göre Kurultay, 145 milletvekilinden oluşacak ve görevleri yasama sürecinin merkezine oturacak. Kurultay'ın ana görevleri arasında anayasal yasalar çıkarmak ve vatandaş hakları, vergi, bütçe, eğitim, sağlık, ekoloji ile güvenlik gibi kritik alanlarda düzenlemeler yapmak bulunuyor.

Bunun yanında Kurultay, Hükümet ile Yüksek Denetim Kurulu'nun raporlarını dinleyecek, başbakan adayını onaylayacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın atanmasını kabul edecek yetkiye sahip olacak.

Seçim sonuçları ve temsilde dağılım:

15 Mart'ta halk oylamasıyla kabul edilen yeni Anayasa ile 1995'ten beri kullanılan iki meclisli yapı (Majilis ve Senato) kaldırılarak tek meclisli Kurultay sistemi resmileştirildi. Yeni Anayasa kapsamında Kurultay, eski parlamentonun yasal halefi olarak tanındı.

23 Ağustos'ta yapılan Kurultay seçimlerinde yüzde 5 barajını aşan 5 parti parlamentoya girdi. Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin sonuçlarına göre milletvekili dağılımı şu şekilde: Adilet Partisi 110, Auıl Partisi 10, Respublika Partisi 9, Ak Jol Partisi 8 ve Kazakistan Sosyal Demokratlar Partisi 8 milletvekili.

Halk Partisi ve Baytaq barajı aşamayarak parlamentoda temsil imkânı elde edemedi. Seçilen milletvekilleri beş yıllık dönem için orantılı temsil esasına göre görev yapacaklar.

Kurultay'ın ilk oturumu, yeni yasama organının yetkilerini nasıl kullanacağına dair ilk somut göstergelerden biri olacak; takip edilecek gündemler arasında bütçe, eğitim ve sağlık düzenlemeleri ile hükümet raporlarının değerlendirilmesi bulunuyor.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, YENİ ANAYASAL DÜZENLEMEYE GÖRE 145 MİLLETVEKİLİNDEN OLUŞAN KURULTAY'IN İLK OTURUMUNUN 28 AĞUSTOS'TA YAPILMASINA İLİŞKİN KARARNAMEYİ İMZALADI.