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Marmara'da yeni dönemin işareti: kaymakam Sedat Akpınar göreve başladı

İçişleri Bakanlığı onayıyla 19 Ağustos 2026'da Marmara Kaymakamlığına atanan Sedat Akpınar, 25 Ağustos 2026'da göreve başlayarak ilçede yeni dönemi başlattı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Marmara'da yeni dönemin işareti: kaymakam Sedat Akpınar göreve başladı

göreve başlangıç ve atama ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı onayıyla 19 Ağustos 2026 tarihinde Marmara ilçesine atanan Kaymakam Sedat Akpınar, resmi göreve başlamıştır. Atama kararı Bakanlıkça kabul edilerek ilan edilmiş; Akpınar'ın atanmasıyla Marmara Kaymakamlığında görev değişimi resmiyet kazanmıştır.

ilk gün: uygulama ve koordinasyon:

Kaymakam Akpınar, görevine 25 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Göreve başlama ile birlikte ilçede yeni bir dönem açıldığı, Akpınar'ın kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışacağı bildirildi.

Yeni kaymakamın önceliklerinin uygulama safhasında kurumlar arasında eşgüdüm sağlamak ve ilçenin idari süreçlerini yürütmek olduğu vurgulanmıştır. Marmara Kaymakamlığında başlayan bu dönemde, yerel yönetimle ilişkilere ve hizmetlerin sürdürülmesine odaklanılacağı ifade edilmiştir.

MARMARA’YA YENİ KAYMAKAM ATANDI

MARMARA’YA YENİ KAYMAKAM ATANDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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