Marmara'da yeni dönemin işareti: kaymakam Sedat Akpınar göreve başladı

göreve başlangıç ve atama ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı onayıyla 19 Ağustos 2026 tarihinde Marmara ilçesine atanan Kaymakam Sedat Akpınar, resmi göreve başlamıştır. Atama kararı Bakanlıkça kabul edilerek ilan edilmiş; Akpınar'ın atanmasıyla Marmara Kaymakamlığında görev değişimi resmiyet kazanmıştır.

ilk gün: uygulama ve koordinasyon:

Kaymakam Akpınar, görevine 25 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Göreve başlama ile birlikte ilçede yeni bir dönem açıldığı, Akpınar'ın kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışacağı bildirildi.

Yeni kaymakamın önceliklerinin uygulama safhasında kurumlar arasında eşgüdüm sağlamak ve ilçenin idari süreçlerini yürütmek olduğu vurgulanmıştır. Marmara Kaymakamlığında başlayan bu dönemde, yerel yönetimle ilişkilere ve hizmetlerin sürdürülmesine odaklanılacağı ifade edilmiştir.

MARMARA’YA YENİ KAYMAKAM ATANDI