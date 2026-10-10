Maltepe enkazında yaşamını yitiren Hüseyin Özkurt dualarla uğurlandı

Cenaze töreni:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören boyunca yakınları ve komşuları, dualar eşliğinde merhuma son görevlerini yerine getirdi.

Dua ve defin:

Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı. Namazın ardından Özkurt'un naaşı dualar eşliğinde alınarak, defin işlemi için Maltepe Merkez Mezarlığı'na götürüldü ve burada toprağa verildi.

Katılım:

Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra devlet ve yerel yöneticiler de katıldı. Aralarında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen bulunuyordu. Katılımcılar, aileye başsağlığı dileyerek törene destek verdi.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden Hüseyin Özkurt son yolculuğuna uğurlandı