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Yarım asır sonra Kıbrıs'a dönüş: Demircili gaziler anılarını tazeliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinden 9 Kıbrıs gazisi, 1974 Barış Harekâtı'nda görev yaptıkları toprakları 52 yıl sonra ziyaret etmek üzere dualarla uğurlandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asır sonra Kıbrıs'a dönüş: Demircili gaziler anılarını tazeliyor

Demircili gaziler dualarla uğurlandı:

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 9 Kıbrıs gazisi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında görev yaptıkları toprakları 52 yıl sonra yeniden ziyaret etmek üzere uğurlandı. Gaziler, uzun yılların ardından hatıralarını tazeleme fırsatı bulacakları yolculuğa dualarla çıktı.

uğurlama töreni ve protokolün mesajı:

Uğurlama törenine Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül katıldı. Protokol üyeleri gazilere hayırlı yolculuklar dileyip dualarla uğurlarken, duygulu anlar yaşandı. Gaziler de törene katılanlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

ziyaret programı ve güzergâh:

Demirci'den yola çıkacak heyet ilk olarak karayoluyla İzmir'e ulaşacak, buradan hava yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. İki gün sürecek programda gaziler, harekâtın önemli noktalarını, şehitlikleri ve adanın tarihi mekânlarını ziyaret ederek 52 yıl öncesine ait anılarını tazeleyecekler.

Yarım asrı aşkın aranın ardından aynı topraklara dönmek, gaziler için hem kişisel hem de toplumsal anlamda önemli bir yolculuk olarak değerlendiriliyor; ziyaret, hatıraların paylaşılması ve tarihle yüzleşme fırsatı sunacak.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE YAŞAYAN 9 KIBRIS GAZİSİ, 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NDA GÖREV...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE YAŞAYAN 9 KIBRIS GAZİSİ, 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NDA GÖREV YAPTIKLARI TOPRAKLARI 52 YIL SONRA YENİDEN ZİYARET ETMEK ÜZERE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE UĞURLANDI. GAZİLER, YARIM ASRI AŞAN BİR ARANIN ARDINDAN HATIRALARINI TAZELEYECEKLERİ YOLCULUĞA DUALARLA ÇIKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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