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Maltepe'de 7 katlı binada üç katın çöküşü kamerada

Maltepe'de bir 7 katlı binanın üç katının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler çöküşü saniye saniye kaydediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de 7 katlı binada üç katın çöküşü kamerada

olay anına ait görüntüler:

Maltepe'de bulunan 7 katlı bir binanın 3 katında meydana gelen çökme anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, çöküşün başladığı ve ilerlediği anları net biçimde gösteriyor.

görüntülerin kaydettiği ayrıntılar:

Kayıtta, çökme sürecinin birkaç saniye içinde geliştiği ve yapının belirli bölümlerinin hızla çöktüğü izlenebiliyor. Görüntüler, enkazın aşağı doğru yoğunlaştığı anları ve çevredeki hareketliliği belgeleyerek olayın kronolojisini ortaya koyuyor.

Bu kayıtlar, olayın boyutunu ve sahadaki durumu tespit etmeye yardımcı olurken, aynı zamanda yapısal güvenlik ve denetimle ilgili soru işaretlerini gündeme getiriyor. Görüntüler, olayın araştırılmasına kaynak sağlar ve olayın görsel kanıtını oluşturur.

MALTEPE’DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA MEYDANA GELEN ÇÖKME ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ...

MALTEPE’DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA MEYDANA GELEN ÇÖKME ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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